”Hän on kuin robotti” – näin Ukrainan uutta komentajaa kuvaillaan

Hankala ja kyyninen, mutta pätevä. Näin arvioi ex-kollega Ukrainan asevoimien uutta komentajaa Oleksandr Syrskyitä Svenska Dagbladetin haastattelussa.

Nimettömänä esiintyvä nainen työskentelee nykyisin virkamiehenä useiden poliitikkojen läheisyydessä, mutta hän kertoo muistavansa vuosien takaisen yhteistyönsä Syrskyin kanssa hyvin. Nainen kuvailee kenraalia ”asenteeltaan raa’aksi” ja jopa ”ilkeäksi”.

– En usko että hänellä on minkäänlaista yksityiselämää. Hän käytti kaiken aikansa sodan pohtimiseen, ex-kollega kertoo.

Samaan aikaan nainen luonnehtii Syrskyitä päteväksi upseeriksi, jonka eteneminen aina komentajaksi saakka ei ole tullut yllätyksenä. Kiovan puolustuksesta sodan alkuvaiheessa vastannut ja Ukrainan vastahyökkäystä Harkovan alueella syksyllä 2022 komentanut Syrskyi on myös presidentti Volodomyr Zelenskyin liittolainen, nainen kertoo. Zelenskyi erotti Syrskyin edeltäjän Valeri Zaluzhnyin pitkään jatkuneiden spekulaatioiden jälkeen aikaisemmin tällä viikolla.

Ex-kollegan mukaan Syrskyi on edeltääjänsä enemmän riskinottaja, muttei kuitenkaan ”impulsiivinen”. Syrskyi on opiskellut sotakorkeakoulussa Moskovassa, mikä saattaa ex-kollegan mukaan olla etu.

– Hän kohtaa taistelukentällä vanhoja luokkatovereitaan. Hän tietää tasan tarkkaan miten he ajattelevat ja kuinka hänen on vastattava heidän strategioihinsa.

Syrskyi palveli neuvostoaikana viisi vuotta Puna-armeijan tykistöupseerina. Svd:n haastattelema ukrainalainen sotilas kiinnittääkin huomiota juuri uuden komentajan neuvostotaustaan. Itärintamalla palveleva sotilas kyseenalaistaa Zaluzhnyin erottamisen.

– Syrskyi on neuvostoajattelun koulima. Yksi riski on se, että hän lähettää meidät lihamyllyyn, sotilas sanoo.

Ex-kollegan mukaan uusi komentaja ottaa tehtävänsä tosissaan.

– Työssään hän tietää miten ihmisten kanssa on kommunikoitava parhaimman tuloksen saavuttamiseksi. Mutta hän on kuin robotti. Hänen elämänsä on sotaa, hän ei pysty elämään ilman sitä.