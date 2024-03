Hän oli Alexander Stubbin puheessa mainitsema ystävä – IS: ”Tuntui, että sydän pysähtyy”

Tasavallan presidentti Alexander Stubb nosti eduskunnassa pidetyssä virkaanastujaispuheessaan esille viestin, jonka hän oli saanut ystävältään pari viikkoa sitten.

– Hän kirjoitti seuraavasti: ”Sinä tiedät minun ajattelevan aina niin, että loppujen lopuksi on enemmän asioita, jotka yhdistävät kuin erottavat. Politiikassa harvoin väri ratkaisee. Enemmän siellä vaikuttaa kyky avata mielensä toiselle ja toisenlaisille ajatuksille. Tulla puoliväliin vastaan, haastaa, väitellä tiukastikin mutta silti rakentaa siltoja ja hakea kompromissia. Jos on tahtoa, aina löytyy tie eteenpäin. Mutta ennen kaikkea tärkeintä on kuitenkin nähdä ihminen ja antaa tilaisuus.” Tässä taitaa olla viesti meille kaikille. Aivan jokaiselle, Alexander Stubb sanoi.

Vasemmistoliiton kansanedustaja ja entinen ministeri Merja Kyllönen vahvistaa Ilta-Sanomille lähettäneensä kyseisen viestin. Hän oli kysellyt Alexander Stubbin kuulumisia vaalikampanjan loppuvaiheessa ja tiedustellut, oliko ehdokas saanut paljon kielteistä palautetta.

Kyllönen oli perjantaina paikan päällä seuraamassa virkaanastujaisia.

– Siinä hetkessä tuntui, että sydän pysähtyy. Onhan se ylipäätään niin hieno hetki, kun on presidentin virkaanastujaiset, ja sitten ajattelee, että joku asia, mitä on itse kirjoittanut, on vaikuttanut toiseen ihmiseen niin paljon, että hän haluaa nostaa sen viestiksi kaikille. Kyllä se aika sanattomaksi veti, Merja Kyllönen sanoo IS:lle.

– Sen voin sanoa, että jos dementia ei vie, niin varmaan kiikkutuolissakin muistan nämä virkaanastujaiset, Kyllönen jatkaa.

LUE MYÖS:

Vasemmistoliiton ex-presidenttiehdokas tukee Alexander Stubbia – ”kun porvareista pitää kerran valita” (VU 29.1.2024)