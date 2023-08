Hän kieltäytyi Valko-Venäjän stipendistä, sai 2,5 vuoden tuomion

Valkovenäläinen laulaja Patrisija Svitsina on määrätty 2,5 vuodeksi vankeuteen ja nauhoittamaan nöyryyttävä ”katumusvideo” sen jälkeen, kun hän oli kieltäytynyt vastaanottamasta diktaattori Aljaksandr Lukashenkan myöntämää stipendiä.

Asiasta kertoo valkovenäläinen oppositiopoliitikko Svjatlana Tsihanouskaja sosiaalisen median alusta X:ssä.

– Näin käy, kun hylkäät Valko-Venäjän diktaattorin (Lukashenkan), hän kirjoittaa.

Rangaistus on seurausta siitä, että laulaja kieltäytyi vastaanottamasta stipendiä vuonna 2020. Kieltätymistä Svitsina perusteli Lukashenkan ”kyseenalaisella asemalla” maan johdossa. Republic Wordlin mukaan häntä syytettiin ”aktiivisesta osallistumisesta toimiin, jotka räikeästi häiritsevät yhteiskunnallista järjestystä”. Pahimmillaan häntä uhkasi jopa neljän vuoden vankeusrangaistus.

This is what happens when you reject the Belarus dictator – talented singer Patrytsyia Svitsina refused to accept a scholarship from Lukashenka in 2020 on moral grounds. Now, she was sentenced to 2,5 years of restricted freedom & forced to record a humiliating ”repentance” video. pic.twitter.com/esbPrm7njX

— Sviatlana Tsikhanouskaya (@Tsihanouskaya) August 3, 2023