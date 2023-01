Hämmentävä hetki Venäjän televisiossa: Propagandisti haukkui koko sodan

Venäjän televisiossa nähtiin poikkeuksellisen rehellisyyden hetki, kun asiantuntijavieras päätti antaa paneelikeskustelussa täyslaidallisen Venäjän sodasta Ukrainassa.

Muun muassa Kommersant-lehden kolumnistina toimiva ulkopolitiikan kommentaattori Maksim Jusin totesi TV Tsentrin ohjelmassa, että Moskovan linjaamien sotatavoitteiden sijasta on toteutunut päinvastainen. Jusinin ryöpytys näkyy alla olevalla Ukrainan sisäministerin neuvonantaja Anton Herashenkon jakamalla videolla.

Jusin aloitti tilityksensä toteamalla valtaapitävien toistelevan kaiken menevän suunnitelmien mukaan ja sanovan, että ”erityisoperaation” tavoitteet saavutetaan. Seuraavaksi hän kehotti muistelemaan kohta kohdalta, mitä Kreml linjasi sodan tavoitteiksi noin vuosi sitten.

Hän aloitti Ukrainan ”demilitarisaatiosta”.

– Niin, Ukrainan asevoimat on monien mielestä nyt taisteluvalmiimpi kuin kymmenen kuukautta sitten. He ovat saaneet länsimaisia aseita, jollaisista he eivät aiemmin osanneet edes haaveilla. Eli demilitarisaatio ei selvästikään ole vielä onnistunut, Jusin sanoi happamasti.

Seuraavaksi kommentaattori otti käsittelyyn ”denatsifikaation”. Hän viittasi Venäjän propagandaväitteisiin ja huomautti, että Mariupolissa vangittuja Azov-komentajia ei pantu oikeuden eteen, kuten luvattiin vaan heidät vaihdettiin.

Myöskään Venäjän turvallisuuden väitetty takaaminen ei ole Jusinin mukaan mennyt putkeen.

– Nato tulee varsin lähelle Pietaria Suomen ja Ruotsin jäsenyyksien myötä. Perinteisiä Venäjän alueita – Voronezia, Belgorodia ja Kurskin aluetta tulitetaan jatkuvasti, Krimistä puhumattakaan. Eihän tällaista voinut eedes kuvitella vuosi sitten, Maksim Jusin latasi.

Viimeisenä Jusin nosti esiin Kremlin puheissa korostetun Itä-Ukrainan väestön väitetyn suojelemisen. Hän listasi lukuja taistelujen seurauksena Itä-Ukrainan Donetskin miehitetyillä alueilla menehtyneistä siviileistä.

– Donetskin kansantasavallan [Venäjän nimitys miehityshallinnolle] alueella menehtyi seitsemän siviiliä vuonna 2021. Meillä ei ole tarkkoja lukuja, mutta minulle on kerrottu, että [viime vuoden] helmikuun 24. päivän jälkeen siviilejä on kuollut ainakin 1 100. Tähän ei sisälly armeijaan värvättyjä ja [sodassa] kuolleita Donetskin asukkaita. Etulinjaa ei edes ole saatu siirrettyä kauemmas Donetskista ja tulitus jatkuu, Jusin totesi.

Lopuksi kommentaattori kysyi, pitäisikö Kremlin myöntää tosiasioista.

– Meneekö kaikki suunnitelmien mukaan, vai olisiko aika tunnustaa, että näin ei ole ja korjata vähän edes virallista retoriikkaa?

Venäjän mediaa BBC:lle seuraava toimittaja ja Venäjä-tuntija Francis Scarr huomauttaa Twitterissä, että Jusin on käyttänyt kriittisiä puheenvuoroja ennenkin. Scarr arvelee Jusinin kommenttien resonoivan vielä nykyistäkin kovempaa linjaa Ukrainan suhteen vetävien parissa.

Joidenkin asiantuntijoiden mukaan Venäjän mediassa toisinaan näkyvä virallisen politiikan haastaminen kertoo median kontrollin rakoilusta. Toiset taas ovat sitä mieltä, että kyse on ennemminkin suunnitelluista yrityksistä vakuutella Moskovan linjan haastajat siitä, että heidänkin näkemyksiään huomioidaan.

All declared goals of the "special military operation" are achieved to the exact opposite – propagandist Maksim Yusin.

Are they beginning to suspect something? pic.twitter.com/FE25HjMQkQ

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) January 16, 2023