Hamasin taistelijat eivät ole saaneet palkkaa kuukausiin

Terroristijärjestö Hamasilla vaikuttaa olevan kassa tyhjänä. Se ei ole nimittäin kyennyt maksamaan taistelijoilleen palkkaa useisiin kuukausiin. Syynä on The Telegraphin mukaan Israelin asettamat rajoitukset Gazaan meneville apulähetyksille. Hamas on myynyt siviileille tarkoitettua apua pimeillä markkinoilla.

Hamasin aseellisen siiven al-Qassam-prikaatien jäsenet eivät ole saaneet palkkaa helmikuun tienoilta lähtien. Myöskään terroristien perheille ei ole maksettu tavanomaista korvausta. Terroristijärjestön hallinnoimien ministeriöiden ja virastojen budjetit on niin ikään jäädytetty.

Israel katkaisi humanitaarisen avun toimitukset Gazaan maaliskuussa. Telegraphin mukaan Hamas on takavarikoinut ja myynyt apua rahan saamiseksi. Perjantaina Israel antoi avustusrekkojen jälleen päästä Gazaan.

Palestiinalainen lakimies Moumen Al-Natour on Telegraphin mukaan kertonut, että rahapulasta kärsivällä terrorijärjestöllä on ”suuri kriisi” käsissään.

– He olivat pitkälti riippuvaisia humanitaarisesta avusta, jota myytiin pimeillä markkinoilla käteiseksi.

Sosiaalisessa mediassa on tällä viikolla julkaistu videomateriaalia, jossa sadat palestiinalaiset vaativat sodan lopettamista ja Hamasin poistamista vallasta. Mielenosoitusten taustalla näyttäisi Telegraphin mukaan olevan erään korkea-arvoisen Hamas-virkailijan lausunnot, joiden mukaan sota Israelin kanssa olisi ”ikuinen” ja palestiinalaisten tulisi ”tehdä kymmeniä uusia lapsia jokaista marttyyria kohden”.

Hamasin vaikutusvallan kerrotaan heikentyneen myös Länsirannalla, jossa alirahoitetut terrorisolut eivät ole tehneet iskuja vähään aikaan.