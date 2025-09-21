Hamasin perustajan poika: En tee eroa Hamasin ja palestiinalaisten välillä

Hassan Yousefin, yhden Hamasin perustajista, poika Mosab Hassan Yousef ei usko, että Palestiina tulee koskaan olemaan oma valtionsa.

Samaan aikaan, kun länsimaat ovat valmiita tunnustamaan Palestiinan valtion YK:n yleiskokouksessa New Yorkissa maanantaina, sanoo Yousef ettei koko valtiota ole olemassakaan.

Yousef on yksi palestiinalaisten vastarintaliikkeen äänekkäimmistä vastustajista.

Hänen mukaansa ”Palestiina” on keinotekoinen rakennelma, josta tulisi luopua. ”Palestinianismi”, jolla hän kutsuu palestiinalaisten vastarintaliikettä, on kultti, joka uhkaa paitsi Israelia, myös länsimaita laajemminkin, Yousef sanoo Telegraphille.

– Palestinianismi on poliittinen, väkivaltainen liike ja itsensä palestiinalaisiksi julistaneet hyötyvät palestiinalaisten asiasta, Yousef sanoo.

– Nykyään en enää tee eroa Hamasin ja palestiinalaisten välillä, hän jatkaa.

Lokakuun 7. päivän iskut ovat Yousefin mukaan suora seuraus vuosikymmenten indoktrinaatiosta, jossa väkivaltaa ja itsemurhapommituksia on glorifioitu poliittisena välineenä.

Suurimman osan julmuuksista, kuten raiskauksista ja mestauksista ovat tehneet Yousefin mukaan gazalaiset siviilit – ei Hamasin sotilaallinen siipi Hamas Nukhba.

Hamas on luonut kulttuurin, jossa väkivalta on koettu paitsi hyväksyttäväksi, myös moraalisesti velvoittavaksi tavaksi toimia, Yousef arvioi. Hän kritisoi sitä, etteivät johtajat uskalla tuomita väkivaltaa.

– Näyttäkää minulle yksikin artikkeli, jossa palestiinalaisjohtaja sanoisi: ”Tämä emme ole me!” Yousef arvostelee.

Edes sosiaalisessa mediassa ei löydy ketään, joka tuomitsisi iskun. Näyttää siltä, että kaikki ovat osallisia, hän jatkaa.

Hänen mukaansa väkivallan kulttuurista kärsivät ennen kaikkea alueella elävät siviilit. Aiheutamme kansallemme täydellisen tuhon, kun uhraamme ja aseistamme niin monta siviiliä kuin pystymme, Yousef sanoo.

– Jos näin edistetään asiaamme, niin olkoon niin. Poltetaan kaikki tuhkaksi, Yousef huokaisee.

Yousef kääntyi isänsä perustamaa järjestöä vastaan nuorena ja toimi lähes vuosikymmenen Israelin Shin Bet -tiedustelupalvelun vakoojana. Hän antoi Isrelille muun muassa tietoja itsemurhapommituksista ja väkivaltaisista iskuista.