Hamasin kerrotaan pommittaneen pakenevia palestiinalaisia

Hamasin kerrotaan olevan Gazan kaupungista pakeneviin siviiliautoihin kohdistuneen iskun takana. Suomen Israelin suurlähettiläs Hagit Ben-Yaakov kertoo asiasta X-tilillään.

Israelin puolustusvoimat kehotti aiemmin Gazan kaistan pohjoisosassa asuvia ihmisiä evakuoitumaan Wadi Gaza -jokiuoman eteläpuolelle. Kehotus on käynnistänyt satojentuhansien ihmisten joukkopaon.

Times of Israelin kertoo Israelin puolustusvoimien kuitenkin havainneen, että Hamas pyrkii estämään evakuoinnin. Sosiaalisessa mediassa on myös levinnyt video räjähdyksestä evakuointireitillä.

Israelin puolustusvoimien mukaan räjähdyksen takana on todennäköisesti Hamasin pommi. Iskussa sanotaan kuolleen jopa 70 ihmistä.

British Society for Middle Eastern Studies -järjestön aluejohtaja Amjad Taha jakaa arvion, että räjähdys johtui Hamasin tienvarsipommista. Iskun tavoitteena on Tahan mukaan saattanut olla Israelin lavastaminen syylliseksi ja evakuointialueelta pakenevien gazalaisten pelottelu.

Taha huomauttaa, että räjähdys tapahtui Israelin turvaamalla evakuointireitillä Wadi Gazan sillalla.

– [Räjähdyksen] tavoite oli estää Pohjois-Gazasta poistuminen, Taha kommentoi.

Räjähdys ei kuitenkaan hidastanut evakkojen virtaa pois Pohjois-Gazasta. Tämän jälkeen Hamas pystytti satelliittikuvien mukaan pääteille tiesulkuja, joiden tarkoitus on estää gazalaisten siirtyminen Etelä-Gazaan.

Take a few seconds and read 👇 Hamas bombed civilians, Palestinians, on the evacuation route. #Hamas_is_ISIS #HamasTerrorism https://t.co/BYsFdwf1Vd

Breaking: Video experts' investigation reveals that today, Hamas bombed people on the evacuation route in Gaza. The explosion was caused by a homemade #Hamas IED, designed to falsely implicate Israel and intimidate those following instructions, using them as human shields.

Pay… pic.twitter.com/b3LZs3QgdY

— Amjad Taha أمجد طه (@amjadt25) October 14, 2023