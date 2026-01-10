Hamas valmistautuu jatkamaan sotaa

Terroristijärjestö Hamas on valmis jatkamaan taisteluja Gazassa. Se on kieltäytynyt aseistariisunnasta, joka on ollut ehtona Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin rauhansuunnitelman etenemiselle alueella, kertoo The Wall Street Journal.

Israel ja Yhdysvallat vaatii Hamasia luovuttamaan loput aseet tulitaukosopimuksen mukaisesti. Israelilaisviranomaisten mukaan se aikoo pakottaa järjestön luovuttamaan aseensa, jos se ei suostu vapaaehtoiseen aseistariisuntaan.

Israelilaislähteiden mukaan maan armeijalla ei kuitenkaan ole tällä hetkellä välitöntä suunnitelmaa edetä Hamasin hallitsemalle alueelle Gazassa. Yhden viranomaislähteen mukaan maa aikoo antaa aikaa Yhdysvaltojen suunnitelman etenemiselle.

Toisen israelilaisviranomaisen mukaan mahdollisista sotatoimista päättäisivät Israelin poliittiset johtajat.

Arabiviranomaisten mukaan Hamas on valmis luopumaan jäljellä olevista raskaista aseistaan, muttei suostu luovuttamaan kevyttä aseistustaan.

Israelin arvion mukaan terroristijärjestöllä on noin 60 000 kivääriä ja 20 000 taistelijaa.

Arabi- ja israelilaisviranomaisten mukaan Hamas keskittyy nyt sotilaallisen kyvykkyytensä jälleenrakentamiseen. Tähän kuuluu muun muassa vauritoituneen tunneliverkoston rakentaminen.

Lisäksi Hamas on saanut myös uutta rahoitusta, jonka turvin se kykenee jälleen maksamaan taistelijoillensa säännöllistä palkkaa. Se on kartuttanut varojaan käyttämällä tunneleihin varastoituja käteisvaroja, keräämällä veroja sekä saamalla uutta rahoitusta Iranista.

Hamasin kieltäytyminen aseistariisunnasta ei ole ainoa rauhansuunnitelman etenemistä estävä seikka. Myöskään muita ensimmäisen vaiheen osia ei ole saatu päätökseen.

Israel ei ole vielä avannut Gazan ja Egyptin välistä rajanylityspaikkaa Rafahia, jotta palestiinalaiset voisivat liikkua alueelle ja sieltä pois. Lisäksi yhden Gazassa kuolleen israelilaispanttivangin ruumista ei ole vielä palautettu.

Mahdollisten Israelin ja Hamasin välisten taistelujen uudelleen syttyminen Gazassa on esillä samaan aikaan, kun Israel harkitsee uutta yhteenottoa Libanonissa toimivan shiiamilitia Hizbollahin sekä Iranin kanssa. Myös Hizbollah pyrkii Israelin mukaan elvyttämään aseellista siipeään sen jälkeen, kun Israel aiheutti sille mittavia tappioita.