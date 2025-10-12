”Hamas tietää hävinneensä” – asiantuntijalta varoitus Gazan tulevaisuudesta

Vaikka terroristijärjestö Hamas on hävinnyt taistelun Gazasta, ei järjestön ideologia ole häviämässä minnekään. Viimeisen kahden vuoden tapahtumat takaavat myös sen, että alue pysyy jatkossakin ääriainesten kasvualustana. Näin arvioi Lähi-idän asiantuntija Alexander Atarodi Svenska Dagbladetille. Hänen luonnehtii viimeaikaista radikalisoitumista sekä palestiinalaisalueilla että Israelissa ennenkuulumattomaksi, ja vihan tunne tulee säilymään vielä tulitauon jälkeenkin.

Asiantuntija on huolissaan etenkin Gazasta, vaikka Hamasin poliittinen ja sotilaallinen vaikutusvalta onkin merkittävästi heikentynyt.

– Riippumatta siitä, miten Hamasin käy järjestönä, tulee tämä ideologia houkuttelemaan ihmisiä. 60 prosenttia Gazan väestöstä on nuoria, ja he kasvavat ympäristössä jossa he ovat menettäneet vanhempia ja sisaruksia. Tämä traumatisoi sukupolvia.

Tappiosta huolimatta Hamas ei ole täysin lyöty, vaan Atarodi uskoo terroristijärjestön vetäytyvän nielemään haavojaan ja miettimään itselleen uutta ”brändiä”. Edellytyksiä hallita Gazaa Hamasilla ei enää ole, ja järjestö ”tietää hävinneensä tämän kamppailun”.

– He eivät ole tyhmiä, he ovat mukana jatkossakin, mutta he tulevat uudistumaan.

Painajaisskenaario niin palestiinalaisille kuin israelilaisille ääriaineksille olisi väkivallattomuuteen sitoutunut ja uudistusmielinen palestiinalainen johto, Atarodi sanoo. Turhautuminen palestiinalaishallinnon pitkäaikaiseen presidenttiin Mahmud Abbasiin on erittäin suurta, hän toteaa.