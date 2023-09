Halvat lennokit räjäyttivät Venäjän modernin T-90-tankin

Sekä Venäjän että Ukrainan asevoimat ovat pyrkineet lisäämään lennokkien tuotantoa viime vuoden kevään jälkeen. Esimerkiksi ukrainalainen Escadrone-järjestö tuottaa Economist-lehden mukaan noin 1 500 lennokkia kuukaudessa.

Niin sanotut FPV-itsemurhalennokit ovat yleistyneet rintamakäytössä erityisen nopeasti. Niiden kantama on melko lyhyt, mutta operaattori pystyy ohjaamaan nopean ja ketterän laitteen videoyhteyden avulla tarkasti kohteeseensa.

FPV-lennokkien analogista videosignaalia on vaikea estää täysin elektronisella häirinnällä. Ne voidaan myös varustaa neliroottorisia koptereita suuremmalla räjähdemäärällä. FPV-lennokin taistelukärki ei yleensä pysty läpäisemään panssarivaunun etupanssaria, mutta voi tuhota kohtuullisen helposti miehistönkuljetusvaunut ja esimerkiksi panssarihaupitsit.

Itä-Ukrainan Bahmutin eteläpuolella taisteleva 3. rynnäkköprikaati on julkaissut tuoreen videon, jonka kerrotaan näyttävän Venäjän moderneimpaan kalustoon kuuluvan T-90M-taistelupanssarivaunun tuhoutumisen FPV-lennokkien osumasta. Yhden lennokin kerrotaan maksaneen noin 450 euroa.

Ukrainan tiedustelulennokki havaitsi venäläistankin siirtyvän hiekkatietä pitkin tuliasemiin peltoaukean laidalle. Ensimmäinen FPV-lennokki iskeytyi hieman myöhemmin panssarivaunun tykkitornin takaosaan. Toinen lennokki lähestyi samasta suunnasta ja aiheutti räjähdyksen lennättämien kappaleiden perusteella vielä suurempia vaurioita.

Venäjän T-90M yritti paeta paikalta, mutta vaunu ilmeisesti jouduttiin hylkäämään hiekkatien varteen. Kolmannen lennokin kerrottiin viimeistelleen sen tuhoutumisen.

