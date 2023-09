Halvat korot huijasivat meitä kaikkia

Syksy on tullut. Nyt on se vuodenaika, kun jokainen meistä lähtee kotoa liian vähissä vaatteissa, hytisee ulkona ja päivittelee kylmää keliä.

Miksi ihmeessä me yllätymme aina syyskuussa siitä, että sää on kylmä?

Syy on yksinkertainen. Me unohdamme viimevuotisen palelun, koska viimeviikkoinen lämpö on helpompi muistaa. Valitettavasti me myös ennustamme tulevaa sen perusteella.

Sama ajattelu pätee lainan korkoihin. Jos viime vuosina on saanut halpaa rahaa, me unohdamme, että aiemmin raha ei ollut ilmaista. On paljon helpompaa miettiä nollakorkoja ja lämmintä syyskeliä ja suhtautua tulevaisuuteen huolettomasti. Kukaan ei halua muistella 15 vuoden takaisia kalliita korkoja tai vuoden takaista kylmää viimaa.

Ja silti se penteleen syksy tulee aina.

Tässä voi jokainen katsoa peiliin. Me itse kuluttajina, koska olemme ottaneet asuntolainaa ylipitkällä maksuajalla. Pankki voi katsoa peiliin lainan myöntäjänä, koska se on jakanut kokemattomille asuntosijoittajille velkavivulla ruokittua höttölainaa kymmeniin asuntoihin. Rakennusyhtiö voi katsoa peiliin, koska se on ottanut lainaa ja lyhennysvapaita uusien asunto-osakeyhtiöiden nimiin, jotta yhtiövastike näyttäisi pieneltä. Media voi katsoa peiliin, koska se uskoi nollakorkojen jatkuvan ikuisesti ja kauppasi lukijoilleen huoletonta lainanottoa. Edellinen hallituskin voi katsoa peiliin, koska se otti holtittomasti valtiolle velkaa ja uskoi “uudenlaiseen talousajatteluun”.

No nyt se syksy on tullut. Mistä löytyisi villapaita suomalaiselle?

Ehdotan kolmea lämmikettä:

Ihmiset lämmittävät

Me emme tiedä, kuinka kylmä talvi tai kuinka syvä taantuma on edessä. Sen me kuitenkin tiedämme, että yhdessä siitä selvitään. Kevät tulee aina.

Jos nykyinen asuminen on liian kallista, harkitse alivuokralaisen ottoa tai vuokratkaa kaveriporukalla yhteinen asunto. Pistä ylimääräinen huone tarjolle AirBnb:lle tai vuokraa työtilaa työmatkalaiselle.

Älä tingi ihmisistä. Ryhmäharrastuksia voi vaihtaa halvempiin ja kavereiden kesken voi tehdä ystävänpalveluksia. Soita sukulaisille ja kysy kuulumisia. Kukaan ei selviä yksin syksystä eikä talvesta.

Liike lämmittää

Rahalla ja ihmisellä on monta eroavaisuutta, mutta myös yksi yhteinen piirre: molemmat on tehty liikkumaan.

Aina kun raha liikkuu, se antaa jollekulle elantoa ja siinä samalla siirtyy veroja valtion kassaan. Sen sijaan paikoillaan oleva raha sukanvarressa ei lämmitä ketään, vaan tuloksena on vain veritulppa.

Aina kun ihminen liikkuu, se tekee hyvää sekä elimistölle että yhteiskunnalle. Kotiin jääminen heikentää terveyttä, mutta ulos lähteminen ja ihmisten tapaaminen elvyttää. Jos on rahaa kuluttaa elämyksiin ja palveluihin, nyt on oikea hetki sille. Jos taas talous on tiukassa, niin pienet lisätyöt antavat hieman väljyyttä kukkaroon.

Vapaus lämmittää

Mitä vapaammin ihmiset pääsevät liikkumaan ja tekemään työtä, sitä leudompi talvi on. Meidän pitää keventää jäykkiä työmarkkinoita ja poistaa kannustinloukkuja. Opiskelijan pitää voida halutessaan tehdä sivutyötä. Eläkeläisen pitää voida tehdä silloin tällöin sijaisuuksia tai lyhyitä työvuoroja, kun kerran kysyntää piisaa.

Kuri ja kahleet eivät lämmitä, mutta vapaus pistää ihmiset ja rahan liikkeelle. Työn tekemisestä ei saa sakottaa eikä uutteruudesta rankaista.

Metallinpaljastin ei lohduta myöhemmin

Muutama vuosi sitten Hämeenkosken pelloilta löytyi 300 hopeakolikon aarre. Rahat olivat yli tuhat vuotta vanhoja, ja ne oli kätketty peltoon jo viikinkiajalla.

On helppo kuvitella, kuinka kylmä syksy oli aikanaan yllättänyt rahojen omistajan. Hän oli päättänyt haudata aarteensa turvaan. Siellä ne rahat olivat tuhat vuotta mullassa, ilman ihmistä, ilman liikettä ja ilman vapautta.

Jos tuota rahamäärää ei olisi haudattu vaan se olisi laitettu kiertoon, se olisi moninkertaistunut tuhannen vuoden aikana. Sen avulla olisi saanut ostettua monta oppikirjaa, koulutettua monta lääkäriä ja puettua monta perhettä. Se olisi kasvanut korkoa taitoina ja tavarana.

Valitettavasti raha meni kuitenkin hukkaan silloiselta omistajaltaan ja kaikilta hänen jälkeläisiltään.

Nyt meillä on mahdollisuus toimia eri tavoin kuin viikinkiaikainen rahojen omistaja. Suomea pitää lämmittää ihmisillä, liikkeellä ja vapaudella.

Syksy on tullut, mutta kevättä kohti voimme kulkea yhdessä. Pidetään huoli siitä, että me emme hautaa hopeaa multaan, vaan laitamme hyvän kiertämään jo nyt.