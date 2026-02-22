”Haluan eroon islamilaisesta tasavallasta” – Teheranissa odotetaan USA:n iskua

Iranin pääkaupungissa Teheranissa jännitetään, aikooko Yhdysvallat iskeä lähiaikoina Iraniin. Asiasta kertoo Financial Times.

Viime kesänä Iran kävi lyhyen sodan Israelia vastaan, ja tammikuussa maassa syttyi mielenosoituksia, jotka turvallisuusjoukot tukahduttivat verisesti. Ihmisoikeusjärjestö Hranan mukaan 7 000 ihmistä kuoli, Iranin hallinnon mukaan taas 3 117.

Torstaina presidentti Donald Trump esitti Iranin johdolle ultimaattumin: Suostukaa uuteen ydinsopimukseen 15 päivän sisällä tai tapahtuu kauheita. Yhdysvallat on kasannut lähialueille suurimman sotavoiman sitten Irakin sodan.

Teheranissa ei uskota, että väkivalta olisi tyyntymässä.

Pääkaupungin asukkaat sanovat nukkuvansa huonosti. Apteekeista kerrotaan rauhoittavien lääkkeiden menekin kasvaneen. Ruokakaupoissa jonotetaan riisiä, papuja, pesuaineita ja muita perustarvikkeita.

Ramadanista ja ensi kuussa vietettävästä persialaisesta uudestavuodesta Nowruzista huolimatta iranilaiset eivät ole juhlatuulella. Kauppiaiden mukaan kysyntä on heikkoa.

Eläkkeellä oleva virkamies Homayoun, joka käyttää väärää nimeä identiteettinsä suojaamiseksi, sanoo olevansa liian väsynyt pakenemaan kaupungista.

– Minut tappaa joko islamilainen tasavalta tai Yhdysvallat, mutta en mene minnekään. Tässä maassa ei näköjään saa edes kuolla normaalisti, Homayoun sanoo.

Presidentti Masoud Pezeshkian on yrittänyt hillitä hallinnon tekemistä surmista aiheutunutta suuttumusta lupaamalla virkamiehille palkankorotuksia ja pahoittelemalla kuolemia omaisille. Jopa maan ylin johtaja ajatolla Ali Khamenei ilmaisi surevansa viattomia uhreja.

Iranin johdon toiminta ei kuitenkaan vakuuta monia iranilaisia.

– Se täyttää minut raivolla ja kostonhimolla, tiivistää opettaja Mojgan.

– Se muistuttaa minua avioerosta ex-miehestäni. Halusin hänestä vain eroon, seurauksista välittämättä. Haluan eroon islamilaisesta tasavallasta ja en välitä, mikä sen korvaa, Mojgan linjaa.

Jotkut teheranilaiset toivovatkin, että sota ratkaisisi sen umpikujan, johon maa on ajautunut. Esimerkiksi yksityisessä yrityksessä työskentelevä Nasrin sanoo, että vuosikymmenten ajan hän iranilaiset ovat valinneet huonon ja huonomman vaihtoehdon väliltä.

– Nyt haluan maan kulkevan yhteen suuntaan, hän linjaa.

Moni on taas ajautunut hankalaan tilanteeseen, sillä sekä islamilaisen tasavallan sietäminen että mahdollinen sota Yhdysvaltojen kanssa tuntuvat kestämättömiltä.

Yksi heistä on rakennustyöläinen Mehdi, jokaa sanoo että hän ei pysty epävakauden vuoksi etenemään elämässä.

– Olemme jumissa periksiantamattoman hirmuhallinnon sekä Yhdysvaltojen ja Israelin välissä. Ei tällaisessa epävarmuudessa voi elää, Mehdi harmittelee.