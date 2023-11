Hallitus etenee kaksilla raiteilla palkkamallin muuttamisessa

Hallitus etenee kaksilla raiteilla Suomen palkkamallin muuttamiseksi vientivetoiseksi. Työministeri Arto Satosen (kok.) mukaan hallitusohjelman kirjaus vientivetoisesta palkkamallista lähtee lausuntokierrokselle työ- ja elinkeinoministeriöön. Samaan aikaan hän vetoaa, että työmarkkinajärjestöt aloittavat keskinäiset neuvottelut.

Satosen kokoon kutsuma laaja työmarkkinaseminaari järjestettiin keskiviikkona Helsingissä.

Hallitusohjelman kirjauksen mukaan Suomen pitkän tähtäimen kilpailukyvyn vahvistamiseksi hallitus vahvistaa vientivetoista työmarkkinamallia. Tämän pohjalta työ- ja elinkeinoministeriö järjestää lausuntokierroksen, joka alkaa tänään keskiviikkona ja päättyy 8. tammikuuta.

Lausuntokierroksella työmarkkinasopimuksia tekeviltä osapuolilta kysytään, miten Suomen työmarkkinamalli olisi mahdollista luoda, ja mitä tarvitaan sen kehittämiseksi. Lisäksi kysytään kannanottoa hallitusohjelmassa olevaan kirjaukseen, joka liittyy sovittelijan toimintaedellytysten rajaamiseen.

Hallitusohjelman mukaan ”palkantarkastusten yleistä linjaa ei voida ylittää valtakunnansovittelijan toimistosta tai sovittelulautakunnan toimesta annettavalla sovintoehdotuksella”.

Lausuntokierroksen käynnistymisen kanssa samaan aikaan Satonen vetoaa, että työmarkkinaosapuolet aloittavat keskinäiset neuvottelut.

– Vahva vetoomukseni on, että työmarkkinajärjestöt kävisivät keskustelua, miten Suomen malli voitaisiin rakentaa. Jos he löytävät sellaisen mallin, joka täyttää hallitusohjelman tavoitteet, se on rinnakkainen vaihtoehto ja silloin voimme luopua hallitusohjelman kirjauksesta. Jos tätä mallia ei synny, mitä itse pitäisin kansallisena epäonnistumisena, koska Ruotsissa ja Tanskassa näin on pystytty tekemään, silloin lainvalmistelussa hallitusohjelman kirjausta viedään suunnitellusti eteenpäin.

Satosen mukaan keskeistä ovat työmarkkinajärjestöjen keskustelut ja on heidän itsensä ratkaistava asia, millä tasolla neuvotteluita käydään.

– Työ- ja elinkeinoministeriön lausuntokierroksen palaute saadaan tammikuussa, jonka perusteella katsotaan, miten edetään.

Työministerin mukaan olisi toivottavaa, että uusi työmarkkinamalli olisi voimassa ennen ensi syksyn työmarkkinakierrosta.

Satosen mukaan keskiviikon seminaarin keskustelut olivat erittäin rakentavia. Hän arvioi, että työmarkkinaosapuolet kokevat tarpeelliseksi lähteä rakentamaan Suomeen ratkaisukeskeisesti uutta mallia. Seminaarissa esiteltiin Ruotsin kiiteltyä palkanmuodostusmallia.

– Toki ihan yksi yhteen on vaikea ottaa järjestelmää toisesta maasta. Tässä on tietysti paljon yksityiskohtia, joita täytyy hioa ja haasteita toki on.

Seminaarin lähtökohtana ja hallituksen tahtotilana on muodostaa Suomeen vientiin perustuva palkkamalli, jotta kansantalouden ja hyvinvointiyhteiskunnan rahoituspohja sekä kilpailukyky pystytään turvaamaan. Vientivetoinen palkkamalli on käytössä esimerkiksi Ruotsissa ja Tanskassa.

Työmarkkinajärjestöt nihkeinä

Työmarkkinajärjestöt suhtautuivat nuivasti Satosen ehdotukseen. STTK:n puheenjohtajan Antti Palolan mukaan seminaari ei antanut uusia eväitä nykyiseen tilanteeseen.

– STTK ei voi hyväksyä, että Suomen työmarkkinamalli perustuisi lainsäädäntöön. Kuten Ruotsissa, sen pitäisi perustua osapuolten väliseen sopimukseen, jossa huomioidaan tiettyjen toimialojen erilaisuudet. Tämä on meille erittäin tärkeä asia.

SAK:n puheenjohtajan Jarkko Elorannan mukaan tilaisuuden tärkein anti oli, että se järjestettiin ja keskustelua käytiin.

– Puheenvuorot olivat erittäin rakentavia. Totta kai eri osapuolilla on erilaisia lähtökohtia. Aika paljon puhuttiin, että on olemassa elementtejä, jossa tällainen malli voisi syntyä. Suomen järjestelmän erot Ruotsiin eivät ole niin valtavia.

Seuraavista askeleista Eloranta lausui varovasti.

– Nyt lähdetään lausuntokierrokselle. Ministeri toivoo, että osapuolet ryhtyisivät keskenään neuvottelemaan. Tätä varmaan jokainen tykönään miettii, miten tästä mennään eteenpäin. Tämä vaatii toki kaikilta osapuolilta vastaantuloa.