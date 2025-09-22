Hallitus esittää romutuspalkkiota uuden auton hankintaan

Hallitus antoi eduskunnalle määräaikaista henkilöautojen romutuspalkkiota koskevan lakiesityksen maanantaina.

Romutuspalkkiota voisi hakea 1.10.2025-31.12.2027 väliseltä ajalta. Hakemuksen voisi jättää lain voimaantultua. Lain on tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden alussa.

Liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranteen (ps.) mukaan romutuspalkkio tulee tarpeeseen, sillä Suomessa ajetaan keskimäärin lähes 14-vuotiailla autoilla. Tätä vanhemmilla ajetaan EU:ssa vain muutamassa maassa, kuten Virossa ja Romaniassa.

– Romutuspalkkiolla vauhditetaan autokannan uudistumista ja tällä kertaa auton ja käyttövoiman voi valita laajasta valikoimasta polttomoottoreista vetyyn. Meille on tärkeää, että suomalaiset voivat liikkua turvallisesti, omaan arkeensa sopivalla autolla, hän sanoo.

Valtio maksaisi romutuspalkkiota 2 500 euroa, kun uutena hankittu auto on nollapäästöinen, eli sen käyttövoimana on joko sähkö tai vety, ja 2 000 euroa, kun uutena hankitun auton käyttövoimana on jokin muu ja sen hiilidioksidipäästöt ovat enintään 140 g/km.

Romutuspalkkiokampanja päättyisi 31.12.2027 tai kun siihen varattu määräraha loppuu. Hallituksen esityksen mukaan romutuspalkkioon varattaisiin yhteensä 20 miljoonaa euroa.

Romutuspalkkiota koskevien hakemusten käsittelystä ja romutuspalkkion myöntämisestä vastaisi lain voimaantultua Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

Näin romutuspalkkiota haettäisiin

Romutuspalkkiota haettaisiin toimittamalla Traficomille uuden auton tilaussopimus ja vanhan, sitä vastaan romutettavan auton rekisteritunnus. Romutettavan auton tulisi olla romutusta välittömästi edeltäneen vuoden aikana ollut yhtäjaksoisesti vähintään liikennekäytössä kymmenen kuukautta.

Romutuspalkkion myöntämisen edellytyksenä olisi, että yhtä uutta henkilöautoa vastaan romutetaan yksi vuonna 2015 tai sitä ennen ensirekisteröity henkilöauto, joka on ollut hakijan omistuksessa vähintään romutusta välittömästi edeltäneen vuoden ajan.

Lisäksi palkkion myöntämisen edellytyksenä olisi, että uusi auto on ensirekisteröimätön ja se hankitaan omaan käyttöön. Uusi auto tulisi ensirekisteröidä Suomeen. Hallituksen esityksen mukaan uuden auton tilaussopimuksen ja vanhan auton romutustodistuksen pitäisi olla päivätty ajalle 1.10.2025-31.12.2027.

Tässä vaiheessa on kyse hallituksen esityksestä, jota eduskunta ei ole vielä käsitellyt. Eduskuntakäsittelyn aikana lakiesitykseen voi tulla muutoksia tai se voi jäädä kokonaan hyväksymättä.

Hallituksen esityksen tavoitteena on vauhdittaa uusien autojen kauppaa sekä edistää autokannan uudistumista. Lisäksi myöntämällä nollapäästöisille ajoneuvoille korkeampi tukisumma pyritään lisäämään nolla- ja vähempipäästöisten ajoneuvojen osuutta liikenteessä.