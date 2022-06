Hallitus antoi esityksen rajavartiolaista – turvapaikanhaku voitaisiin keskittää

Hallitus on antanut tänään eduskunnalle esityksen rajavartiolain muuttamisesta, kertoo sisäministeriö.

Ministeriön mukaan rajavartiolakiin tehtävillä muutoksilla varaudutaan muun muassa muuttoliikettä hyväksikäyttävään hybridivaikuttamiseen.

Esityksessä turvapaikkahakemusten vastaanottaminen voitaisiin hallituksen päätöksellä keskittää erikseen määritellyille rajanylityspaikoille Suomen valtakunnanrajalla, jos se on välttämätöntä kansalliselle turvallisuudelle.

Ministeriön mukaan rajan ylittäminen muualta kuin avoinna olevien rajanylityspaikkojen kautta on jo nykyisin kiellettyä.

– Suomen rajoilla on tällä hetkellä rauhallista, mutta erilaisiin häiriötilanteisiin on varauduttu. Rajavartiolain muutos on yksi useista hallituksen toimista, joilla vahvistamme rajaturvallisuutta, sanoo sisäministeri Krista Mikkonen (vihr.) tiedotteessa.

Hallituksen esityksessä rajavartiolakiin lisättäisiin myös muun muassa täydentävät säännökset erilaisten esteiden rakentamisesta rajavyöhykkeelle.

Ministeriön mukaan esteitä, esimerkiksi aitoja, rakentamalla kyettäisiin paremmin varautumaan erilaisiin rajaturvallisuutta vaarantaviin uhkiin.

– Hallitus tekee myöhemmin päätöksiä rajaesteistä itärajan kriittisille alueille Rajavartiolaitoksen selvityksen pohjalta, Mikkonen sanoo.

Lisäksi rajavartiolakiin lisättäisiin uusi säännös omaisuuden luovuttamisesta ja palveluiden suorittamisesta Rajavartiolaitokselle korvausta vastaan.

Eduskunnan käsittelyssä on parhaillaan myös oikeusministeriön valmistelema valmiuslain muutosesitys, jossa esitetään hybridivaikuttamista uutena perusteena poikkeusoloille.