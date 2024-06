”Hakaristit, Palestiinan liput” – Ben Zyskowicz luki koululaiselta saamansa kirjeen eduskunnalle

Eduskunnan täysistunnossa oli maanantaina esillä keskustelualoite yhdenvertaisuudesta, tasa-arvosta ja syrjimättömyydestä. Vasemmistoliiton ryhmäjohtaja Jussi Saramon mukaan hänestä tuntuu siltä, kuin hallitus olisi kuin sadusta keisarista ilman vaatteita.

– Vihan lietsojat istuvat hallituksen omissa riveissä. Suojelupoliisi on jo pitkään varoittanut äärioikeiston meille kaikille suomalaisille aiheuttamasta uhasta, mutta pääministeri vain esittää, että näihin asioihin olisi muka tartuttu. On tehty joku paperi, joka ei selvästi ole saanut omia rivejäkään täällä katsomaan peiliin, Jussi Saramo syytti.

– Kuulemme myös pääministeriltä väitteitä, kuinka uhkaa olisi vaikka missä, jossain kuvitteellisessa äärivasemmistossa. Tässä puhutaan ympäristöaktivisteista, puhutaan eri uskonnoista, maahanmuuttaneista, eikä katsota sitä, mitä itse ollaan tekemässä, sitä, mitä itse ollaan legitimoimassa.

Itse asiassa päinvastoin nämä puheet, joita pääministeriä myöten on kuunneltu, legitimoivat. Ne antavat pontta sille, että tämmöiset teot, mitä me ollaan nähty ympäri yhteiskuntaa, olisivat jotenkin sallittuja ja että meillä olisi joku yhteiskunnallinen kamppailu, jossa aidosti voi toimia väärin, kun oikeasti on vain yksi lähde, joka tätä vihaa lietsoo, Saramo katsoi.

Kokoomuksen Ben Zyskowiczin mielestä kouluissa tulisi järjestää rasismin vastainen päivä vaikka joka vuosi. Zyskowicz totesi haluavansa Saramon puheenvuoron johdosta lukea otteita saamastaan mailista.

– ”Moi! Oon 15-vuotias nuori Itä-Helsingistä peruskoulusta. Koulussa on ollut hyvinkin näkyvää Palestiina-aktivismia. Tällä tarkoitan muun muassa ympäri koulua esimerkiksi hakaristit, iskulauseet sekä Palestiinan liput, minulle kohdistettuja huutoja sekä erittäin uhkaavia katseita. Huutoja ovat esimerkiksi olleet ’Free Palestine!’, ’Kansanmurhaaja!’ ja niin edelleen”, Zyskowicz luki saamaansa viestiä.

– ”Tämä ei enää tunnukaan vain Palestiina-aktivismille, vaan puhtaasti antisemitismille. Koulussa voi huomata erittäin nopeasti juutalaisvastaisuuden ja vihan. Itsellänikään ei ole enää moniin kuukausiin ollut koulussa turvallinen olo”.