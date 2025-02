Haavoittuneet venäläissotilaat passitettiin sairaalasta rintamalle

Venäjän 5. prikaati on vastaanottanut vahvistuksia suoraan sairaalasta, kertoo Ukrainaa ja Venäjää seuraava virolainen War Translated -tili julkaisunsa yhteydessä X-Viestipalvelussa.

– Nämä miehet, joista monet pystyvät tuskin kävelemään ja kärsivät erilaisista vammoista, valmistautuvat nyt taisteluun, julkaisussa sanotaan.

Julkaisun yhteyteen on liitetty video, jota kuvaava venäläinen sotilas kertoo, että joukko vakavasti haavoittuneita miehiä, hän mukaan lukien, lähetetään takaisin rintamalle. Videossa näkyy huonossa kunnossa olevia miehiä, joilla monilla on kävelykeppi.

Julkaisussa todetaan, että vaikuttaa siltä, että Kreml hävittää nyt ”painolastia”.

– Näitä sotilaita ei enää haluta takaisin Venäjälle, missä valtion täytyisi tukea heitä loppuelämänsä ajan. Heitä hyödynnettiin, mutta monet eivät koskaan saaneet luvattuja maksuja. Heidät, jotka selvisivät raaoista hyökkäyksistä, lähetetään nyt jälleen takaisin rintamalle.

The Russian 5th Brigade has received a batch of wounded soldiers from the hospital as "reinforcements." These men, many barely able to walk and suffering from various injuries, are now being prepared for battle.

Given the increasing frequency of such cases, it appears the… pic.twitter.com/cEvY19axup

— WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) January 31, 2025