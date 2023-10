Haaveissa lemmikin hankinta? Muista, että olet vastuussa sen elämästä

Tänään vietetään maailman eläinten päivää. Helsingin eläinsuojeluyhdistys Hesy muistuttaa eläinten omistajia heidän vastuustaan eläimiä kohtaan.

Hesy muistuttaa, että lemmikki on omistajalleen vain osa elämää, mutta omistaja on lemmikilleen koko maailma.

Lemmikkieläimiä ei olisi ilman ihmisiä ja ihmisten tarvetta eläinseuralaiseen. Monet lemmikkieläimet, kuten koirat ja kissat, ovat kehittyneet tiiviissä vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa jo tuhansien vuosien ajan.

– Eläimet ovat tarjonneet ihmisille seuraa, auttaneet metsästyksessä, vartioineet taloja, pitäneet tuhoeläimet kurissa sekä toimineet terapeuttisina kumppaneina, Hesy luettelee.

Eläinseuralaisia kaivatessaan ihmiset tulivat luoneeksi uuden eläinryhmän, joka on riippuvainen ihmisistä. Ilman ihmisiä nämä eläimet eivät saa edes ruokaa tai vettä, ja lemmikkikoirien tapauksessa ihminen säätelee jopa tarpeiden tekemistä.

Hesy muistuttaa, että kun ihminen ottaa elävän eläimen vastuulleen, hän on velvoitettu myös huolehtimaan eläimestä asianmukaisesti. Siinä missä omistajalla on töitä, harrastuksia, ystäviä, menoja, matkoja ja tapaamisia, lemmikillä on vain omistajansa.

Lemmikeistä on ihmisille paljon iloa ja hyötyä, mutta niillä on elävinä, tuntevina olentoina myös itseisarvo. Eläimet eivät ole olemassa vain ihmisiä ja heidän tarpeitaan varten, joten lemmikin omistajat ovat eläinsuojeluyhdistyksen mukaan eläimilleen velkaa vähintäänkin seuraavat asiat:

– Omistajan tulee pitää eläimensä paitsi hengissä, myös hyvinvoivana. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sopivaa määrää laadukasta ruokaa ja juomaa, säännöllisiä eläinlääkärikäyntejä, rokotuksia ja loishäätöjä, sekä suojaa säältä, liikenteeltä, myrkyllisiltä kasveilta ja muilta vaaroilta.

– Omistajan tulee tarjota eläimelleen elämä, joka ei koostu vain syömisestä, nukkumisesta, tarpeiden tekemisestä ja seuraavan umpitylsän päivän odottamisesta. Eläimet tarvitsevat lajityypillisiä virikkeitä ja mielekästä tekemistä. Henkisesti pahoinvoiva lemmikki sairastuu todennäköisemmin myös fyysisesti.

– Omistajan tulee kohdella eläimiään elävinä, tuntevina olentoina, ei leluna, viihdykkeenä tai statussymbolina. Eläimet tarvitsevat omistajaltaan aikaa ja huomiota.

Lyhyesti tämä tarkoittaa Hesyn mukaan sitä, että omistaja on velvollinen antamaan eläimelleen kaikki ne perusasiat, joita hän itsekin elämässään tarvitsee, sillä eläimet eivät voi hankkia niitä itse.

– Eläimet eivät pääse valitsemaan omistajiaan, Hesy muistuttaa.

Eläinsuojeluyhdistys muistuttaa, että pelkkä rakkaus eläintä kohtaan ei riitä, mutta se on edellytys lemmikin omistamiselle.

Jos eläimestä ei edes välitä, lemmikki pitää jättää hankkimatta. Eläinrakkauden lisäksi tarvitaan aikaa, rahaa ja vaivannäköä, sekä ymmärrystä toislajisen tarpeille ja näkökulmalle.

– Eläimen omistajuus ei ole valtaa hallita, vaan velvollisuutta pitää huolta, summaa Helsingin eläinsuojeluyhdistys HESY ry:n puheenjohtaja Nina Immonen tiedotteessa.

– Ole lemmikkisi arvoinen lemmikin omistaja, huoltaja ja ystävä – joka päivä, hän jatkaa.