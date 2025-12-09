Haaveileeko SDP Sanna Marinin hallituspohjan paluusta?

Oppositiopuolue SDP:n vaikuttajat haaveilevat Sanna Marinin (sd.) hallituspohjan paluusta. Asia ilmenee Iltalehden tekemästä SDP:n vaikuttajakyselystä. Siinä puoluevaikuttajilta kysyttiin, minkä puolueiden kanssa SDP haluaisi hallitukseen.

Viime kaudella hallituksella olivat SDP:n lisäksi keskusta, vihreät, vasemmistoliitto ja RKP. Nämä olisivat SDP-päättäjien mukaan mieleisimmät vaihtoehdot myös tulevaan hallitukseen.

Kansanedustaja Timo Heinonen (kok.) kommentoi kyselyn tuloksia blogissaan. Hän huomauttaa, että kyselyn perusteella SDP:ssä haikaillaan paluuta viime kauden punamulta-hallituspohjaan.

– Eduskunnassa onkin jo monessa ollut nähtävissä demareiden ja keskustan uutta lähentymistä. Valtiosalissa vihervasemmisto kokoontuu nyt jo yhteisiin tiedotustilaisuuksiinkin ja siellä vasemmiston keskellä on tyytyväisenä nähty myös keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen (kesk.), Timo Heinonen kirjoittaa.

Samaan aikaan, kun SDP haikailee paluuta ”vihervasemmistohallituksen” riveihin, puolue on kovalla kädellä rajaamassa osan puolueista hallitusyhteistyön ulkopuolelle. Tulosten mukaan peräti 98 prosenttia SDP-vaikuttajista ei kelpuuttaisi perussuomalaisia hallituskumppaniksi. Kaksi kolmesta ei haluaisi samaan hallitukseen myöskään kristillisdemokraattien kanssa.

– Inhokkien joukkoon taidamme mekin [kokoomuslaiset] lukeutua, sillä jopa joka kolmas (32,3 prosenttia) demari sanoisi kokoomukselle ei, Heinonen kirjoittaa.

IL:n kyselyyn vastanneet olivat SDP:n puoluehallituksen, puoluevaltuuston ja piirihallitusten jäseniä sekä paikallisyhdistysten puheenjohtajia ja varapuheenjohtajia. Kysely lähetettiin 274 puoluepäättäjälle. Heistä 104 vastasi kyselyyn.

Heinosen mukaan onkin mielenkiintoista nähdä, mitä äänestäjät tästä ajattelevat.

– Jos siis demarit nousisivat kevään 2027 vaaleissa suurimmaksi, niin Säätytalolle kokoontuisi siis todennäköisesti sama porukka mikä nähtiin jo Marinin hallituksessa, Heinonen päättää.