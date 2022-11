Greta Thunberg sanoo tavoitteeksi kapitalismin syrjäyttämisen

Ruotsalainen ilmastoaktivisti Greta Thunberg on laajentanut alaansa ilmaston suojelijasta kapitalismin arvostelijaksi.

Uuden kirjansa julkaisutilaisuudessa Lontoossa Greta Thunberg totesi, että tavoite on syrjäyttää koko järjestelmä.

Hänen mukaansa ei ole ”paluuta normaaliin”. ”Normaali” on hänen mukaansa järjestelmä, joka antoi ilmastokriisin ja ”kolonialismin, imperialismin, sorron, kansanmurhan” ja on rasistinen, syrjivä.

Thunberg arvosteli YK:n ilmastokokousta huijaukseksi, joka helpottaa vallassa olevien ”viherpesua, valehtelua ja huijausta”. Hän sanoi, että vain ”koko kapitalistisen järjestelmän syrjäyttäminen” riittäisi.

