Google Chrome uudistuu

Google Chrome -selaimeen tulee kolme uudistusta. Google kertoo asiasta blogissaan.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Jatkossa Chromessa voi käyttää kahta välilehteä samanaikaisesti. Aiemmin vain yhtä välilehteä on voinut käyttää kerrallaan. Uudistuksen myötä käyttäjä voi esimerkiksi seurata videota ja tehdä muistiinpanoja samanaikaisesti. Käytännössä uudistus tarkoittaa sitä, että käyttäjän ei tarvitse avata enää kahta erillistä Chrome-ikkunaa tai kirjoittaa muistiinpanoja erilliselle sovellukselle.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Loput kaksi uudistusta liittyvät PDF-asiakirjoihin. Jatkossa käyttäjä voi tehdä niihin merkintöjä suoraan selaimessa. Jatkossa avoinna olevan tiedoston voi tallentaa suoraan Google Drive -pilvipalveluun ja haluttuun kansioon. Uudistuksen ansiosta käyttäjän ei välttämättä tarvitse ladata tiedostoja enää omalle laitteelleen.

Googlen mukaan uudistukset on julkaistu ja ne ovat osa Chrome 145 -selainversiota.