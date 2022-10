Giorgia Meloni: Kohtaamme mafian syövän pää pystyssä

– Aloin tehdä politiikkaa 15-vuotiaana, Via D’Amelion verilöylyn jälkeisenä päivänä (19.7.1992), jolloin (Sisilian) mafia tappoi (tuomari) Paolo Borsellinon. Ajatukseni oli, että et voi jäädä vain katsomaan, tuo viha ja närkästyminen muuttuivat kansalaissitoumiseksi. Polku, joka johti minut tänään pääministeriksi, tulee tuon sankarin esimerkistä, pääministeri Giorgia Meloni sanoi maan parlamentille puheessaan La Repubblican mukaan.

– Kohtaamme mafian syövän pää pystyssä, etulinjassa, hän vakuutti.

Melonin mukaan vapaus ja demokratia ovat nykyajan eurooppalaisen sivilisaation tunnusomaisia elementtejä, joihin hän on aina samaistanut itsensä.

– Ja siksi, huolimatta siitä, mitä on väitetty, en ole koskaan tuntenut myötätuntoa tai läheisyyttä antidemokraattisia hallintoja kohtaan. Millekään sellaiselle hallitukselle, fasismi mukaan lukien.

Meloni sanoi pitäneensä ”vuoden 1938 rotulakeja Italian historian alhaisimpana pisteenä, häpeänä, joka tulee leimaamaan kansaamme ikuisesti. 1900-luvun totalitarismi repi koko Eurooppaa, ei vain Italiaa, yli puoli vuosisataa”.

– Kauhu ja rikokset, kuka tahansa ne tekivätkin, eivät ansaitse minkäänlaista oikeutusta.

Taloudesta Meloni totesi, jotta kaikki kasvutavoitteet saavutettaisiin, valtion ja tuotantojärjestelmän väliseen suhteeseen tarvitaan kulttuurinen vallankumous, jonka on oltava tasa-arvoinen ja molemminpuoliseen luottamukseen perustuva.

– Niitä, joilla nykyään on voimaa ja tahtoa tehdä liiketoimintaa Italiassa, on tuettava ja helpotettava, ei ahdisteltava ja olla epäluuloisia heitä kohtaan. Vaurautta luovat yritykset työntekijöidensä kanssa, ei valtio käskyillä tai asetuksilla. Mottomme on ”älä häiritse niitä, jotka haluavat tehdä sen”.

Tuore pääministeri julisti myös ”todellisen taistelun” maassa rehottavaa veronkiertoa vastaan.

– Siihen liittyy muutos veroviraston tulosten arviointikriteereissä, jotka haluamme ankkuroida tosiasiallisesti kerättyihin summiin eikä yksinkertaisiin riita-asioihin, kuten tähän asti on tapahtunut.

Valtionvelasta Meloni totesi, että tapa sen vähentämiseksi ei ole sokea kurinalaisuus tai luova seikkailu.

– Ainoa tapa on rakenteellinen kasvu. Tästä syystä olemme avoimia ulkomaisille investoinneille.