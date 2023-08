Garri Kasparov: Tätä lännessä eläteltyä valhetta Kreml rakastaa

Venäläinen oppositiopoliitikko ja shakkimestari Garri Kasparov sanoo, että Yhdysvaltojen hävittäjien ja muun aseistuksen antamiseen Ukrainalle on myös yksi käytännöllinen syy.

– Siinä voi todistaa USA:n strategian ja teknologian kyvyt Venäjän asevoimia vastaan, joiden voittamiseen ne alun perin on tehtykin.

Kasparov vastaa X-viestialustalla yhdysvaltalaiskenraali (evp.) Ben Hodgesille, joka toteaa Yhdysvaltojen uusin ilmapuolustustaktiikoihin liittyen, että Ukrainan taisteluista kannattaa ottaa oppia, antaa kaikkensa harjoitellessa ja parantaa yhä edelleen valmiuttaan.

– Voi vain kuvitella kuinka paljon he [ilmavoimat] olisivat oppineet, jos olisivat antaneet hävittäjiä Ukrainalle… kommentoi Kasparov sarkastisesti.

– Yhdysvallat tarvitsee maailmanpoliittista vakautta kukoistaakseen ja Venäjä on suurin uhka, Kasparov jatkaa.

Hänen mukaansa Ukraina on ensimmäinen raja ylitettäväksi Venäjän mielestä, ei viimeinen.

– Kaikki arviot rauhasta Ukrainassa pitää aloittaa siitä tosiasiasta, että [Vladimir] Putin ei halua sitä.

– Toiseksi, Ukrainasta maan ja ihmisten elämien antaminen ”rauhan” vastineeksi kokeiltiin jo 2014-2022. Kysy näiltä kandidaateilta, haluavatko he jatkaa [Barack] Obaman linjaa tehdä myönnytyksiä diktaattoreille, mikä johti vain uuteen invaasioon ja johtaisi myös tulevaisuudessa, Kasparov katsoo.

Hän ottaa kantaa myös Yhdysvaltojen ensi vuoden presidentinvaaleihin:

– Putinin hyökkäys Ukrainaan 2022 ei tapahtunut huolimatta Krimin ja Itä-Ukrainan myönnytyksistä. Se tapahtui niiden takia. Älä anna ehdokkaiden höpöttää myönnytyksistä rauhan saavuttamiseksi. Se on valhe, jota Kreml rakastaa.

Kasparov on hiljattain arvostellut myös presidentti Joe Bidenin hallintoa, joka hänen mukaansa on alkanut pelätä sodan loppumista. Myös Bidenin hallinnossa voi Kasparovin mukaan olla haaveita neuvotteluratkaisusta Putinin kanssa, jossa Venäjän haltuun jäisi joitakin alueita Ukrainassa.

Kasparovin mukaan ”rauhanneuvottelijat” saattavat olla vain oman poliittisen hyödyn perässä, sillä tuskin kukaan on niin naiivi, että kaiken jälkeen luottaisi Putiniin.

Imagine how much they’d learn if they gave the jets to Ukraine… This is another pragmatic reason for giving Ukraine every weapon it needs to win—proving US tech & strategy in action against the Russian military forces they were created to defeat. https://t.co/9MVUhnmjUI — Garry Kasparov (@Kasparov63) August 21, 2023

Any questions about peace in Ukraine must begin with the fact that Putin doesn’t want it. He started this war unprovoked and can end it in a second. Instead, he is murdering children while GOP candidates want to allow him to murder and torture more. — Garry Kasparov (@Kasparov63) August 21, 2023