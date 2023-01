Föhn-tuuli nostaa lämpötiloja – täällä mitattiin 7,3 astetta

Föhn-tuuli on nostanut Suomessa lämpötiloja jopa seitsemään plussa-asteeseen, Foreca kertoo. Lämpötilat ovat pakkasen puolella ainoastaan Keski- ja Pohjois-Lapissa.

Suomen lämpimimmät alueet ovat tänään keskiviikkona Ahvenanmaa, Satakunta, sekä Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan seutu, joissa lämpötilan on ennustettu nousevan 4–7 asteeseen.

Lämpötilat saattavat nousta alkuiltaan asti.

Kaikkein lämpimin lukema on kello 13 mennessä mitattu Siikajoen Ruukissa, 7,3 astetta. Seuraavaksi korkeimmat lämpötilat on toistaiseksi mitattu Oulun lentoasemalla (6,2 astetta) ja Oulunsalon Pellonpäässä (6,1 prosenttia).

– Ruotsissa föhn-tuuli vaikuttaa Suomeakin voimakkaammin. Eteläisen Norlannin alueella lämpötila on kello 13 mennessä noussut peräti 7,6 asteeseen. Lämpötilaero Norlannin pohjois- ja eteläosassa on suuri – Suomen ja Ruotsin rajalla käsivarren Lapin tuntumassa lämpötila on samaan aikaan viidestä kahdeksaan astetta pakkasen puolella, Forecan meteorologi Joanna Rinne kertoo blogissa.

Föhn-tuulitilanne pääsee syntymään Suomessa tuulen puhaltaessa Atlantin suunnalta Norjan vuoriston yli.

– Ilma Atlantilla on yleensä Suomeen verrattuna kosteaa ja lauhaa. Kun kostea ilma kohtaa vuoriston ja nousee vuorenrinnettä ylös, ilma jäähtyy ja sen sisältämä kosteus tiivistyy pilviksi. Sade putoaa vuoriston tuulenpuoleisille rinteille. Vuosittaiset sademäärät Norjan vuoriston merenpuoleisilla rinteillä ovatkin suuria, Rinne kertoo.

Ennusteiden mukaan föhn-tuuli puhaltaa Suomeen vain tänään keskiviikkona ja tuulen suunta muuttuu torstain vastaisena yönä.

– Yhtä voimakasta lämmittävää föhn-tilannetta ei näy tämänhetkisissä ennusteissa lähitulevaisuudessa.