Finnairin lakot kuumentavat tunteita – elinkeinoelämä syyttää vastuuttomuudesta

Ilmailualan unionin (IAU) toiminta on vastuutonta, Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) työelämäasioista vastaava johtaja Ilkka Oksala sanoo.

– Lakkoilun seurauksena valtava määrä Finnairin asiakkaita on kärsinyt. Finnairille on aiheutettu suurta vahinko, Ilkka Oksala kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Hän viittaa IAU:n tänä kesänä järjestämiin toistuviin työtaistelutoimiin.

Valtakunnansovittelija Anu Sajavaara sanoi torstaina Helsingin Sanomille, että neuvottelut ovat edelleen umpikujassa eikä osapuolten välille ole syntynyt sovintoa.

Lakkojen taustalla on kiista palkankorotuksista. IAU vaatii työntekijöille yleistä linjaa suurempia palkankorotuksia. Työnantajia edustavat Palta ja sovittelija ovat pitäneet kiinni yleisestä linjauksesta.

– Ei ole mitään perustetta maksaa tälle yhdelle ryhmälle muita suurempia korotuksia, Oksala toteaa.

— Ilkka Oksala ✝️ 🇫🇮🇪🇺🇺🇦 (@IlkkaOksala) July 10, 2025