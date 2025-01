Finanssiala ei poistaisi vapaaehtoisen eläkesäästämisen verokannustinta

FA:n johtavan juristin Piritta Poikosen mukaan hallitus uhkaa esityksellään vetää maton alta yli 400 000 suomalaiselta, joilla vielä on vapaaehtoinen eläkevakuutus tai PS-tili.

Nykyisin säästämismuotojen maksuja voi vähentää verotuksessa enintään 5 000 euroa vuodessa. Ilman verokannustinta suomalaisilla ei ole syytä sitoa säästöjään eläkeikään saakka.

– Vapaaehtoiseen eläkesäästämiseen ja muuhun varautumiseen tulisi kannustaa nykyistä enemmän eikä ajaa säästämismuotoa alas. Verokannusteen poisto lopettaisi vapaaehtoisen eläkesäästämisen, toteaa Poikonen tiedotteessa.

Valtaosa eläkesäästäjistä on tavallisia keskituloisia suomalaisia, jotka ottivat vakuutuksen toistakymmentä vuotta sitten varautuakseen eläkepäiviinsä.

Finanssiala huomauttaa, että väestön ikääntyminen asettaa paineita julkiselle taloudelle eläkemenojen kasvun lisäksi myös hoivamenojen kasvun myötä.

– Vapaaehtoinen eläkesäästäminen lieventää paineita lykkäämällä tuloja elinkaaren siihen vaiheeseen, kun hoivamenot kasvavat. Vapaaehtoinen eläkesäästäminen tukee myös kansankapitalismia.

Vielä ohjelmassaan hallitus vakuutti olevansa sitoutunut kansankapitalismin edistämiseen ja lisäävänsä kannustimia vapaaehtoiseen eläkesäästämiseen.

– Suomi totesi huhtikuussa 2024 olevansa sitoutunut EU-tasolla kehittämään eläketuotteita ja pitkän aikavälin säästötuotteita. Samaisella huhtikuun viikolla hallitus esitti kehysriihessään vapaaehtoisen eläkesäästämisen lakkauttavaa vähennysoikeuden poistamista, Poikonen kummastelee.

Varautumisen tärkeyttä ei voi liikaa korostaa

Tarve eläketurvan täydentämiselle ei ole ainakaan vähenemässä, pikemminkin päinvastoin.

– Omaehtoinen varautuminen eläkeikään on tulevaisuudessa yhä tärkeämpää. Lakisääteinen työeläkejärjestelmämme suojaa hyvin köyhyydeltä, mutta se ei ole antelias. Suomalaisten työeläke on palkasta keskimäärin 50 prosenttia, mikä on EU-keskiarvon alapuolella. Luku todennäköisesti jatkaa laskuaan, Poikonen huomauttaa.

Hänen mukaansa pääministeri Petteri Orpolla (kok.) ja valtiovarainministeri Riikka Purralla (ps.) olisi lausuntokierroksen päätyttyä tilaisuus osoittaa, että hallitus on kansankapitalismin asialla ja haluaa kannustaa suomalaisia varautumaan vanhuuteen ja eläkepäiviinsä – hallitusohjelman mukaisesti.