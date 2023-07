Festivaalit työllistivät poliisia – ”Huumausaineiden laadussa näkynyt koko kemian kirjo”

Turussa järjestettävä Ruisrock ja Porissa järjestettävä Pori Jazz ovat työllistäneet poliisia, kertoo Lounais-Suomen poliisilaitos tiedotteessaan. Etenkin Ruisrockissa poliisiin haaviin on jäänyt kymmenittäin huumausaineiden käyttäjiä.

Ruisrockissa poliisi on suorittanut tehostetusti huumausainevalvontaa, jonka ansiosta kahden päivän aikana on annettu yhteensä 45 sakkoa huumausaineen käyttörikoksista. Kiinnijääneistä kolme on ollut alaikäisiä.

Lisäksi yhtä henkilöä epäillään huumausainerikoksesta. Hänen epäillään pitäneen hallussaan erilaisia huumausaineita myyntitarkoituksessa.

Suurin osa huumeista on ollut kannabista, kokaiinia, amfetamiinia tai ekstaasia.

– Takavarikoitujen huumausaineiden laadussa on näkynyt koko kemian kirjo, ja myös ilokaasun päihdekäytöstä on saatu tavallista runsaammin havaintoja, tiedotteessa todetaan.

Väkivaltaisuuksiltakaan ei ole viikonlopun aikana vältytty. Pahoinpitelyistä on viikonlopun aikana kirjattu Ruisrockissa kuusi rikosilmoitusta, jonka lisäksi on annettu yksi sakko lievästä pahoinpitelystä ja yksi sakko järjestyksenvalvojan vastustamisesta.

Yhtä ajoneuvon kuljettajaa epäillään myös rattijuopumuksesta ja törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Kuljettaja ei noudattanut liikenteenohjaajan ohjeita, ja liikenneohjaaja joutui tämän seurauksena väistämään välttääkseen auton alle jäämisen.

Pori Jazzissa valvontaa on taas kohdistettu nuorten päihteiden käyttöön, ja viikonlopun aikana lastensuojeluilmoitus jouduttiin kirjaamaan yhteensä 15 nuoresta.