Fatim Diarran mukaan hallituksen rasismisopu on silkkaa teatteria

Vihreiden kansanedustajan Fatim Diarran mukaan hallituksen budjettiriihen ensimmäisenä päivänä löytynyt rasismisopu on silkkaa teatteria, jonka todistavat sekä valtiovarainministerin ja perussuomalaisten puheenjohtajan Riikka Purran (ps.) että varapuheenjohtaja Simo Grönroosin (ps.) ulostulot.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) vannoi maanantai-iltana hallituksen olevan sitoutunut rasisminvastaiseen tiedonantoon, sekä kertoi rasistisen puheen johtavan jatkossa sanktioihin. Diarran mielestä alle vuorokausi hallituksen “rasismisovun” jälkeen sekä Purra että Grönroos ovat ”vetäneet mattoa alta pääministeri Orpon puheilta”.

– On pakko kysyä, pitävätkö pääministeri ja hallitus suomalaisia tyhminä? Kuvittelevatko he, että me ostamme tämän ala-arvoisen teatterin, joka on jatkunut pian kaksi vuotta? On aivan turha ensin seistä mikrofoni kädessä ja vannoa hallituksen sitoutuneen rasismin vastaiseen tiedonantoon, kun alle vuorokausi myöhemmin tilanne on tämä, Diarra toteaa tiedotteessa.

Diarran mukaan oli jo alusta asti selvää, ettei hallitus tule kaatumaan, vaikka pääministeri Orpo toisti tilanteen olevan vakava. Orpo perusteli hallituksen jatkamista ennen kaikkea sillä, että Suomi tarvitsee vaikeassa taloustilanteessa ja epävakaassa turvallisuusympäristössä toimintakykyisen hallituksen.

– Tämä on pötypuhetta. Oikea syy on se, että hallitukselle on tärkeämpää leikata köyhiltä ja antaa veronalennuksia rikkaille kuin puolustaa ihmisoikeuksia. Sillä mikäli tätä hallitusta kiinnostaisi ihmisoikeuksien puolustaminen tai se aidosti uskoisi, että kaikki ovat keskenään samanarvoisia, olisi se kaatunut jo kaksi vuotta sitten tai Palestiinan tunnustamisesta syntyneen konfliktin kohdalla, Diarra lataa.

Diarra näkee, että hallitus pitää tällä hetkellä pilkkanaan paitsi suomalaisia ja ihmisoikeuksia, myös toisiaan. Tällä hän viittaa etenkin perussuomalaisten riveistä tulleisiin lausuntoihin.

– Hallituksen riveistä on käytännössä todettu, että rasismia voidaan sietää ja oikeuttaa, kunhan hallituksen toimintakyky säilyy. Mutta kun pääministerin arvovaltaa kyseenalaistetaan toisen hallituspuolueen toimesta jatkuvasti, miten meidän pitäisi luottaa hallituksen toimintakykyyn tämän näennäisen sovun edessä? Diarra kysyy.