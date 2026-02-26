F-35-hävittäjä voi tunnistaa uhkia tekoälyn avulla

Lockheed Martin tiedottaa kokeilleensa onnistuneesti tekoälyllä tehostettua F-35:n tietofuusiojärjestelmään integroitua uhkien ja maalien tunnistuskykyä.

Project Overwatch -niminen koe on ensimmäinen, jossa taktista tekoälymallia on hyödynnetty lennon aikana itsenäisen tilannekuvan tuottamiseksi ohjaajan näytölle.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Koelennolla Yhdysvaltain ilmavoimien Nellisin lentotukikohdassa Nevadassa Lockheed Martinin kehittämä ja kouluttama tekoäly- ja koneoppimismalli luokitteli aiempaa paremmin epäselviä ja vaikeasti tulkittavia signaaleja monenlaisista säteilijöistä, kuten tutkista. Tämän havaittiin parantavan ohjaajan tilannekuvaa entisestään ja lyhentävän viivettä tiedon keräämisen ja ohjaajan päätöksen välillä.

Automatisoitua työkalua hyödynnettiin sen jälkeen uusien signaalityyppien tunnistamiseksi. Lockheed Martinin mukaan tekoälymallin uudelleenkouluttaminen signaalityypin tunnistamiseksi sujui muutamassa minuutissa. Tiedot päivitettiin ja ladattiin seuraavaa lentoa varten saman tehtäväsuunnittelusyklin aikana.

Kehittyneen tekoälyn integroiminen F-35:n tehtäväjärjestelmään auttaa ohjaajia tunnistamaan uhat aiempaa nopeammin ja tekemään asianmukaiseen tietoon perustuvia päätöksiä entistä ripeämmin.

– Kyseessä on osoitus kuudennen sukupolven teknologiasta tuotuna viidennen sukupolven lavetille. Yhtä tärkeää on kykymme ohjelmoida tekoälymalli uudelleen maassa ja ottaa päivitykset käyttöön seuraavalla lentotehtävällä. Tämä on olennainen askel taktisen etulyöntiaseman säilyttämisessä nopeasti muuttuvassa uhkaympäristössä, tiivisti Lockheed Martinin F-35:n taistelujärjestelmistä vastaava johtaja Jake Wertz.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Lockheed Martin suunnittelee laajentavansa ja kouluttavansa tekoälymallia vielä pidemmälle lisätäkseen sen luotettavuutta ja tarkkuutta. Tekoälyhanke rakentuu yhtiön eri liiketoiminta-alueiden työlle, jonka tavoitteena on kehittää uusia ratkaisuja F-35:n ohjaajan tarpeisiin nopeasti muuttuvassa uhkaympäristössä.

Käytännössä sillä pyritään kehittämään kyvykkyyksiä nopeasti ja laajamittaisesti. Esimerkiksi Punaisella merellä operoivien Yhdysvaltain laivaston alusten monitoimiseen Aegis-taistelujärjestelmään on näitä menetelmiä hyödyntäen toimitettu ohjelmistopäivityksiä langattomasti reaaliajassa, jotta uusia drooni- ja ohjusuhkia pystyttäisiin torjumaan nopeasti.

Lockheed Martin on investoinut tekoälyinnovaatioihin jo vuosikymmenien ajan parantaakseen järjestelmien älykkyyttä, turvallisuutta ja verkottuneisuutta. Koelentojen tulokset ohjaavat tulevaa kehitystyötä ja mahdollisia integrointipolkuja.