Ex-tiedustelupäällikkö: Tässä kysymyksessä tiivistyy Venäjän tulevaisuus

Venäjän talouden ja viennin lähitulevaisuuden näkymät ovat synkät, uskoo puolustusvoimien entinen tiedustelupäällikkö, kenraalimajuri (evp.) Harri Ohra-aho. Twitterissä asiaa kommentoiva Ohra-aho toteaa, että Venäjän vienti on nojannut pitkälti vain muutamaan alaan, eikä maa esimerkiksi ole vienyt kulutustuotteita edes lähinaapureihinsa.

– Venäjä ei ole onnistunut saamaan tuotteistaan paljoakaan tavallisten ihmisten tarpeisiin, edes naapurimaa Suomessa. Minkä venäläisen tuotteen (poislukien öljy, poislukien kaasu, poislukien aseet) olet ostanut ennen 24.2.2022?

– Vastauksesi on ikävä kyllä vastaus Venäjän lähitulevaisuuden näkymiin, Ohra-aho kirjoittaa.

Venäjä aloitti hyökkäyssotansa Ukrainassa 24.2.2022.

Ohra-aho viittaa viestillään Venäjän talouden rakenteisiin, joita useat asiantuntijat ovat kuvailleet vanhentuneiksi. Vladimir Putinin aikana Venäjän taloudellinen menestys on rakentunut öljyn ja kaasun varaan, eikä Putin ole onnistunut uudistamaan maan talouden yksipuolisuutta. Rand-ajatushautomon Howard J. Shatz on luonnehtinut Venäjän kyvyttömyyttä uudistuksiin ”traagiseksi epäonnistumiseksi”.

Arvioijat ovat lisäksi kiinnittäneet huomiota Venäjän jo pitkään jatkuneeseen aivovuotoon, kun tuhannet nuoret ja koulutetut venäläiset lähtevät maasta. Sota ja rintamalle joutumisen uhka saattaa kiihdyttää tätä kehityskulkua entisestään.

Nyt lännen pakotteet kurittavat lisäksi Venäjän energia-alaa. Kansainvälisen energiajärjestö IEA:n tuoreessa, vuoteen 2050 ulottuvassa ennusteessa Venäjän energiavienti ei enää ikinä yllä takaisin sotaa edeltäneelle tasolle. Hyökkäyssota ja vihreä siirtymä ovat saaneet Euroopan maat etsimään vaihtoehtoja venäläiselle energialle, ja tämä jättää pysyvät jälkensä Venäjän talouteen, järjestö arvioi.

Russia has not managed to get much of its products to the needs of the common man, even in neighbouring Finland, for decades. Which Russian product (not oil, not gas, not weapons) have you bought before 24.2.2022? Your answer is the answer to Russia's near future, unfortunately.

— Harri Ohra-aho 🌻 (@Ohra_aho) November 11, 2022