Ex-suurlähettiläs vääntää rautalangasta: Vain näin Ukrainaan saadaan rauha

Vladimir Putin ja hänen ympärillään olevat ihmiset hahmottavat Venäjän paikan maailmassa tavalla, jossa itsenäisellä ja demokraattisella Ukrainalla ole olemassaolon oikeutusta. Siksi pysyvää rauhaa ei ole mahdollista saavuttaa ennen kuin Putin on väistynyt ja Venäjä perustavanlaatuisesti muuttunut, Britannian entinen Moskovan-suurlähettiläs Sir Laurie Bristow arvioi.

Meneillään oleva sota on hänen mukaansa yhtäältä Ukrainan vapaussota, toisaalta Venäjän perimyssota: viimeisin vaihe pitkässä ja epäonnistuneessa siirtymässä neuvostokommunismista uuteen todellisuuteen.

– Tarvitsemme suunnitelman siitä, miten suhtaudumme Venäjään sellaisena kuin se on nyt ja sellaisena kuin se todennäköisesti on seuraavan vuosikymmenen, ehkä jopa seuraavan sukupolven ajan. Siinä suunnitelmassa on vältettävä maagista ajattelua edustavaa uskomusta, että jos Putinille annetaan, mitä hän haluaa – tai pakotetaan ukrainalaiset tekemään niin – Venäjä muuttuisi jotenkin vähemmän vaaralliseksi, Bristow toteaa Prospect-verkkolehdessä.

Venäjän on hänen mukaansa hävittävä sotansa ja Ukrainan päästävä peruuttamattomasti sille eurooppalaisen demokratian ja oikeusvaltion tielle, jolle se on määrätietoisesti ja äärimmäisin uhrauksin vuodesta 1991 lähtien pyrkinyt.

Laurie Bristow toimi Britannian suurlähettiläänä Moskovassa vuosina 2016–2020. Hän on toiminut maansa edustustojen päällikkönä myös Afganistanissa ja Azerbaidžanissa.

Vladimir Putinin on väistyttävä

Venäjää ei pidä Laurie Bristow’n mukaan päästää alistamaan tai murtamaan Ukrainaa eikä länttä vastaan. Samaan aikaan on varmistettava, että Ukrainasta kehittyy menestyvä eurooppalainen demokratia.

Jos Ukrainan pitäisi luovuttaa osia alueistaan vastineeksi rauhasta, kuten useat läntisetkin kommentaattorit ovat esittäneet, se ei hänen mukaansa muuttaisi Venäjän valtion luonnetta, vaan pikemminkin lujittaisi Putinin asemaa. Se, joka ei tätä ymmärrä, ei ymmärrä Venäjän todellista olemusta, hän toteaa.

Venäjällä järjestetään vuonna 2024 presidentinvaalit, joissa ei Bristow’n mukaan ratkaista suurinta kysymystä eli sitä, mitä tapahtuu, kun Putin poistuu näyttämöltä.

– Kremlin propaganda on aina korostanut, että Putin on korvaamaton ja takaa Venäjän vakauden. Ensimmäinen teesi ei voi pitää paikkaansa – hän on kuolevainen – ja toinen on yhä kyseenalaisempi. Mitään hyväksi havaittua ja koeteltua mekanismia vallanvaihdoksen toteuttamiseksi ei kuitenkaan ole, Bristow sanoo.

Valehtelu on väline

Lännessä ei pitäisi entisen huippudiplomaatin mukaan kuvitella, että Venäjän demokratia heräisi henkiin heti, kun Putin kätyreineen on poissa kuvioista, sillä demokraattiset instituutiot ja kulttuuri on järjestelmällisesti tukahdutettu, oppositiopoliitikot, toimittajat ja ihmisoikeuksien puolustajat leimattu ulkomaiden agenteiksi. Myös nuori sukupolvi on ollut Vladimir Putinin koko 23-vuotisen valtakauden ajan aktiivisen aivopesun ja sorron kohteena.

Putinin allekirjoittamille sopimuksille tai hänen antamilleen sitoumuksille ei saisi Bristow’n mukaan antaa minkäänlaista painoarvoa.

– Putinin sana on arvoton. Hän on itse allekirjoittanut sopimuksia, joilla taataan Ukrainan alueellinen koskemattomuus. Hänen hallintonsa käyttää rutiininomaisesti valehtelua valtiojohtamisen välineenä. Tärkeää on se, mitä hän tekee, eikä se, mitä hän väittää tekevänsä, Bristow sanoo.

Kyse on hänen mukaansa myös oikeudenmukaisuudesta – siitä, mitä Venäjä ja venäläiset ovat tehneet Ukrainassa.

– Tämä ei ole yksityiskohta, joka voidaan neuvotella pois päiväjärjestyksestä. Luovuttaako Venäjä johtajansa tai jopa armeijansa Haagin sotarikostuomioistuimeen? Epäilen sitä vakavasti. Se, että näin on, rajoittaa mahdollisuuksia ukrainalaisten ja venäläisten väliseen sovintoon ja rajoittaa myös tulevia suhteitamme Venäjään, hän toteaa.