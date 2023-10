Ex-puolustusministeri putki-iskun tekijästä Ylellä: Kenellä oli motiivi ja tilaisuus?

Entinen puolustusministeri Stefan Wallin (r.) kommentoi Suomen ja Viron välistä kaasuputkivuotoa Svenska Ylellä.

Suomen ja Viron välisessä Balticconnector-kaasuputkessa on havaittu vaurioita ja vuotoja. Suomen valtiojohdon ja viranomaisten mukaan kaasuputken vuodon takana on ulkopuolinen toiminta. Putkesta on löydetty selkeä vaurio, jota ei voida selittää nykytiedon valossa muilla syillä.

Sabotaasin tekijästä ei toistaiseksi ole tietoa. Wallin esittää Ylellä kysymyksiä siitä, kuka voisi olla iskun takana.

– Kenen etu on tehdä jotain tällaista? Kenellä on siihen motiivi ja tilaisuus? Kenellä on kykyä. Se tuskin on Burkina Faso, Wallin sanoi Ylen haastattelussa.

Hänen mukaansa sabotaasin takana voi olla taho, joka haluaa luoda suomalaisissa pelkoa ja ahdistusta. Wallinin mukaan kyseessä voi olla halu myös testata sitä, miten Suomi toimii uudessa tilanteessa Naton jäsenenä.

Tällaiset motiivit voisivat viitata Venäjään. Mikäli Venäjä osoittautuu sabotaasin tekijäksi, Wallinin mukaan sillä ei ole merkitystä, missä vaiheessa se tulee ilmi.

– He (venäläiset) kieltäisivät sen ja kutsuisivat sitä herjaukseksi, Wallin sanoi.

– Ei tarvitse olla geopolitiikan asiantuntija ymmärtääkseen, mistä tässä on kyse, hän jatkoi.