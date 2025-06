Eurostat julkaisi 18. kesäkuuta Euroopan unionin jäsenmaiden talouden tunnusluvuista tiedot todellisesta yksityisestä kulutuksesta (per capita). Unkari saavutti vain 72 prosenttia jäsenmaiden keskiarvosta, mikä tarkoittaa sitä, että Unkari jää kaikista 26 jäsenmaasta jälkeen kotitalouksien kulutuksen, kuten julkisten palveluiden, terveydenhuollon ja koulutuksen osalta.

Unkari pärjää paremmin bruttokansantuotetta tarkastellessa saavuttaen 77 prosenttia EU:n keskiarvosta, mutta yksityisen kulutuksen mittarit näyttävät, ettei maan taloudellinen tuotanto hyödytä unkarilaisia kotitalouksia.

Todellinen yksityisen kulutuksen (per capita) kuitenkin osoittaa Unkarin olevan EU:n köyhin maa, vaikka maa voisi taloudellisesti olla viiteryhmänsä eli entisten Keski-Euroopan sosialistimaiden kuten Puolan (84 prosenttia keskiarvosta) tai Tshekin (82 prosenttia keskiarvosta) tasolla.

Tätä Unkarin tulosta on entinen Viron presidentti Toomas Hendrik Ilves on kommentoinut seuraavasti.

– Venäjän vasallivaltiot ovat aina perusteellisen korruptoituneita, koska miksi ihmeessä kukaan haluan olla Roistofederaation vasalli. Ja perusteellisesti korruptoituneet valtiot ovat aina köyhiä. M.O. T.

Tosin kyseisellä talousmittarilla Viro oli yhdessä Bulgarian kanssa EU:n toisiksi köyhin (74 prosenttia keskiarvosta). Baltian maista Latvia saavutti 76 prosenttia keskiarvosta, mutta parhaiten pärjäsi Liettua, joka 89 prosenttiosuudellaan ylitti Puolankin tason.

Client states of Russia are always thoroughly corrupt (because why on earth would anyone ever want to be a client of the Thug Federation).

And thoroughly corrupt countries are always poor.

