Ex-pääministeri jyrähti: Länsi ei saa toistaa Jevgeni Prigozhinin virhettä

Länsi ei saa toistaa salaperäisessä lentoturmassa kuolleen Jevgeni Prigozhinin virhettä, eli luottaa Vladimir Putinin sanaan. Näin kirjoittaa The Daily Mail-lehden kolumnissaan Britannian ex-pääministeri Boris Johnson.

Pääministeriydestä vuonna 2022 luopunut Johnson on jättänyt päivänpolitiikan taakseen, mutta jatkanut näkyvänä Ukrainan puolustustaistelun ja lännen aseavun tukijana. Tuoreimmassa kolumnissaan hän käsittelee Wagner-päällikkö Prigozhinin kuolemaa, jonka yleisesti arvioidaan olevan Putinin tai tämän tukijoiden järjestämä.

Kolumnissaan Johnson vertaa Putinia ”gangsteriin” ja entisiä suosikkejaan teloittavaan ”despoottiin”. Vaikka jotkut läntiset tarkkailijat ovat arvioineet Prigozhinin kuoleman olevan tosiasiassa osoitus Putinin heikkoudesta, ei Johnson ole tämän analyysin pitävyydestä täysin vakuuttunut.

– Ehkä asia on noin, mutta meidän on muistettava, että liberaali länsi ei ole tämän gangsterimaisen teatterin ainoa kohdeyleisö. On olemassa monia muita, Venäjällä ja maailmalla, jotka näkevät tämän murhan hyvin toisin: eivät heikkoutena, vaan vahvuuden osoituksena, Johnson kirjoittaa.

Venäjän voitto Ukrainassa olisi paitsi tappio demokratialle ja lännen arvovallalle, myös moraalinen katastrofi, Johnson toteaa. Putin pyrkii sodallaan rankaisemaan vapaata ja viatonta maata siitä nimenomaisesta syystä, että he valitsivat demokratian.

Lännen on nyt lopetettava jatkuvat spekulaatiot Putinin tulevaisuudesta, Johnson vaatii.

– Tässä ei ole kyse tyrannin tulevaisuudesta, tai joistakin vielä tuntemattomista muutoksista Kremlissä. Kyse on rohkean eurooppalaisen maan vapauttamisesta.

– Katsokaa tuota putoavaa konetta, kaikki te jotka väitätte neuvottelutuloksen olevan mahdollinen tai haluatte meidän kannustavan Ukrainaa alueluovutuksiin, Johnson kirjoittaa.

Putinin sanaan ei voinut luottaa edes tämän pitkäaikainen tukija Prigozhin, hän toteaa.

– Prigozhin uskoi että hänellä oli takuut. Prigozhin uskoi että hän oli selvittänyt asian. Katsokaa sitä diiliä nyt. Katsokaa mitä hänelle tapahtui, ex-pääministeri kehottaa.

– On olemassa vain yksi tie eteenpäin – Putinin tappio, Ukrainan voitto, ja niin nopeasti kuin mahdollista.