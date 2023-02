Ex-komentajan mukaan Venäjä ei pysty korvaamaan tappioitaan

Venäjän tukemien Itä-Ukrainan separatistijoukkojen entinen komentaja Igor Girkin sanoo, että Venäjä tarvitsee Kiinalta ”lend-lease” -tukea, jotta maan joukot pystyisivät saavuttamaan minkäänlaista menestystä hyökkäyssodassaan Ukrainassa.

Girkin kertoo kantojaan Britannian yleisradioyhtiö BBC:n Venäjän mediaa seuraavan toimittaja Francis Scarrin sosiaaliseen mediaan jakamalla videolla.

– Ilman merkittävää lend-lease -tukea, mukaanlukien ammusten lend-lease ja tykistönammusten ja polttoaineen lend-leasea, joista meillä on kammottava pula. Se on pääsyy sille, että ammustuotantomme on riittämätöntä, Girkin sanoo.

– Muuten emme vain kykene taistelemaan niin kauan kuin haluamme ja päädymme alasti ja paljain jaloin, sanojen kaikissa merkityksissä, vihollista vastaan niinkin aikaisin kuin tämän vuoden puolivälissä, riippuen konfliktin jatkon intensiivisyydestä.

Girkin toteaa, että jo nyt pataljoonallisia mobilisoituja miehiä ja muita yksiköitä ei voida varustaa virallisen ohjeistuksen mukaisella määrällä tarvikkeita.

– Käytännössä ne muuttuvat tavallisiksi kevyen jalkaväen yksiköiksi, joilla on minimimäärä tai ei lainkaan varusteita, entinen separatistijohtaja sanoo.

Venäjän puolustusministeri Sergei Shoigu on suunnitellut neljän uuden tykistödivisioonan perustamista. Girkinin mukaan tavoitetta ei tulla saavuttamaan, koska aseistus ei yksinkertaisesti riitä.

Hänen mielestään vaikuttaa siltä, että tulevaisuudessa Venäjän joukot eivät tule onnistumaan edes menettämiensä tykistöjärjestelmien korvaamisessa.

– Ei tarvitse edes mainita sitä, että meidän ”loistavat” kenraalimme, joita johtaa ääliömäinen (Valeri) Gerasimov, tuhlaavat ja hylkäävät sellaisia määriä varusteita, ettei puolustusteollisuutemme pysty kestämään sitä, Girkin tylyttää.

– 450 panssariajoneuvoa hylättiin Izjumin lähellä. Anteeksi vain, mutta tällainen panssaroitujen ajoneuvojen menetys vertautuu saksalaisten menetyksiin Kurskin taistelussa, ja he itseasiassa varmaan menettivät vähemmän.

