Ukrainalainen fpv-drooni. AFP / LEHTIKUVA / ROMAN PILIPEY

Evp-upseeri: Tästä syystä raskaat tappiot eivät hetkauta Vladimir Putinia

  • Julkaistu 15.08.2025 | 12:07
  • Päivitetty 15.08.2025 | 13:01
  • Sota Ukrainassa
Hyökkääjä on kärsinyt kesän aikana suuria tappioita.
Venäjän asevoimiin erikoistunut asiantuntija Dara Massicot ja Tatarigami-nimimerkillä kirjoittava ukrainalainen evp-upseeri analysoivat viestipalvelu X:ssä Venäjän asevoimien kärsimien raskaiden tappioiden vaikutusta diktaattori Vladimir Putinin ja tavallisten venäläisten mielialoihin.

Massicot kertoo lukeneensa useita analyyseja ja lausuntoja, jotka ovat käsitelleet Venäjän massiiviseksi kasvaneita tappioita.

Hänen mukaansa hyökkääjän tappiot ovat nyt ennätystasolla.

– Mutta se tosiasia ei tällä hetkellä vaikuta Putiniin tai venäläiseen yhteiskuntaan, Massicot kirjoittaa.

Hänen mukaansa Venäjällä yhteiskunta on yleisesti hyväksynyt suuret tappiot osana sodankäyntiä. Massicotin mukaan Venäjällä ajatellaan, että asevoimien palvelukseen astuminen on usein tietoinen taloudellinen päätös.

Siksi tappioiden määrään vetoaminen ei asiantuntijan mukaan toimi Putinin taivuttelussa sodan lopettamiseksi.

Tatarigami-nimimerkillä kirjoittava evp-upseeri on Massicotin kanssa samaa mieltä. Hänen mukaansa välinpitämättömään asenteeseen vaikuttaa myös se, että Venäjä on rekrytoinut entistä enemmän vankeja asevoimien palvelukseen, joista osa välttelee rangaistusta palvelemalla Ukrainan rintamalla.

– Monet venäläiset suhtautuvat siihen myönteisesti, koska se on keino poistaa ”ei-toivotut” elementit yhteiskunnasta, Tagarigami kirjoittaa.

Se on hänen mukaansa osasyynä väestön välinpitämättömän asenteeseen tappioiden kasaantumisen suhteen.

Lopputuloksena ei kuitenkaan ole ammattimainen, vapaaehtoisista koostuva armeija, Tagarigami arvioi.

Hänen mukaansa hyökkääjän asevoimien laatu heikkenee jatkuvasti, eivätkä edes eliittiyksiköinä tunnetut joukko-osastot pysty toimimaan odotetulla tasolla.

– Lisäksi jatkuva rekrytointitarve rasittaa Venäjän budjettia ja taloutta.

