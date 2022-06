EVP-kenraali yllättyi: Eikö hyökkääjällä ole kykyjä?

Viron puolustusvoimien entinen komentaja, evp-kenraali Riho Terras ihmettelee Venäjän vaisuja elektronisen sodankäynnin toimia hyökkäyssodassaan Ukrainassa.

– Kaikista yllättävintä on se, että Venäjän asevoimat eivät ole käyttäneet elektronisen sodankäynnin modernia teknologiaa tehokkaasti sotatoimissaan, Terras sanoo Verkkouutisille.

– He ovat käyttäneet lennokkeja, mutta eivät mitään muuta. En tiedä, mistä se johtuu. Eikö heillä ole kalustoa ollenkaan, vai onko niitä vain rajallinen määrä, Terras pohtii.

Riho Terras toimi Viron puolustusvoimien komentajana 2011–2018. Vuodesta 2020 hän on edustanut keskustaoikeistolaista Euroopan kansanpuoluetta (EPP) Euroopan parlamentissa.

Maaliskuussa uutisoitiin ukrainan saaneen haltuunsa venäläisten taistelukentälle hylkäämään Krasuha-4-järjestelmän, joka on suunniteltu häiritsemään vastustajan valvonta-, satelliitti- ja lennokkijärjestelmiä.

Sekä maataan puolustavat ukrainalaiset että hyökkäyssotaa käyvä Venäjä ovat käyttäneet drooneja eli miehittämättömiä sotilaslennokkeja operaatioissaan.

Ukraina on käyttänyt myös kuluttajille tarkoitettuja lennokkeja, joiden avulla voidaan kohdistaa muun muassa tykistön tulta tarkemmin.

Ukrainan kerrottaan käyttäneen lennokkeja vastustajaansa kekseliäämmin taistelukentällä.

– He koordinoivat joustavasti pienten siviililaitteiden, sotilaslennokkien, tykistön ja taisteluyksiköiden välillä. Tämä on aiheuttanut Venäjälle ongelmia, sanoo brittiläisen RUSI-tutkimuskeskuksen vanhempi tutkija Justin Bronk Ylelle.

Bronkin mukaan Venäjällä pitäisi olla kyky puuttua tähän toimintaan häiritsemällä radiotaajuuksia, joilla drooneja ohjataan. Hän uskoo, että selitys löytyy Venäjän armeijan omista heikkouksista.

– Venäläisillä on ollut paljon ongelmia viestintänsä kanssa. Ehkä he siksi epäröivät käyttää elektronisen sodankäynnin keinoja, joilla he voisivat puolustautua drooneja vastaan.

– Tällöin he saattaisivat häiritä myös omia laitteitaan, Bronk selittää.