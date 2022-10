Evp-kenraali: Ukrainaan pitää lähettää Patriot-ohjuksia

Ukraina tarvitsee enemmän ja jatkuvaa sotilaallista apua lännestä, toteaa Australian asevoimien kenraalimajuri (evp.) Mick Ryan.

Venäjä teki maanantaina laajan ilmaiskujen sarjan eri puolilla Ukrainaa aiheuttaen merkittävää tuhoa siviilikohteissa. Ohjuksilla ja lennokeilla tehdyt iskut jatkuivat myös tiistaina. Iskut seurasivat Kertsinsalmen sillalle lauantaina tehtyä hyökkäystä.

– Lännen pitää vauhdittaa ilmapuolustusjärjestelmien toimittamista Ukrainaan. Äskettäinen ilmoitus IRIS-T-ilmapuolustusjärjestelmän toimittamisesta Euroopasta on tervetullut. Mutta edelleen voidaan tehdä enemmän, Ryan tviittaa.

– Yhdysvaltainen Patriot-järjestelmä pitäisi ottaa käyttöön, ja israelilaisia pitäisi painostaa toimittamaan omia ballististen ohjusten torjuntaan suunniteltuja ohjusjärjestelmiään puolustamaan Ukrainan kaupunkeja. Se on maailman johtava järjestelmä, joka ei ainoastaan pelasta ukrainalaisten henkiä vaan toimii pelotteena Venäjän hyökkäyksiä vastaan.

Ryanin mukaan yleisellä tasolla sotilaallista apua Ukrainalle on laajennettava ja nopeutettava.

– Mitä nopeammin Ukraina voi voittaa Venäjän armeijan, sitä nopeammin Venäjän hyökkäyksen aiheuttama humanitaarinen tragedia voidaan lopettaa.

– Tämän avun on pidettävä sisällään pitkän kantaman ohjuksia, kuten ATACMS-ohjuksia, satoja taistelupanssarivaunuja ja muita panssaroituja ajoneuvoja, tuhansia sotilaslennokkeja ja koulutusta kymmenille tuhansille ukrainalaisille sotilaille.

