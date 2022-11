Evp-kenraali: Tiedot rajuista tappioista leviävät nyt Venäjällä

Naton Euroopan joukkojen entinen komentaja, kenraali Richard Shirreff sanoo Ukrainan asevoimien antaneen syksyn aikana taidonnäytteen siitä, kuinka moderneja sotilasoperaatioita pitää suunnitella ja toteuttaa.

Hän kuvailee CNN:n haastattelussa ukrainalaisten aiempaa menestystä Harkovan alueella ja maan itäosissa ilmiömäiseksi.

– Sääolosuhteet ovat nyt heikentyneet ja muta tekee tietysti kaikesta vaikeampaa, joten tämän vuoksi hyökkäys on hidastunut. Kostea maaperä on tehnyt Hersonin operaatioista paljon haastavampia, Richard Shirreff toteaa.

Kenraalin mukaan Ukraina on käyttänyt viime kuukausien aikana tehokkaasti maan tueksi toimitettuja pitkän kantomatkan täsmäraketteja ja muita tykistöaseita. Uudet asejärjestelmät on integroitu osaksi yksiköiden tavanomaista toimintaa.

– Tällä hetkellä suurin tarve on uusille ilmapuolustusjärjestelmille. On pystyttävä samanaikaisesti pitämään yllä painetta ja kykyä hyökkäysoperaatioihin, Shirreff sanoo.

Richard Shirreff hämmästelee Venäjän asevoimissa havaittuja puutteita ja uskoo Ukrainan lopulta saavuttavan tavoitteensa.

– Venäläiset ovat suoraan sanottuna osoittaneet, kuinka uskomattoman surkeita he ovat olleet. Odotimme kaikki, että he toimisivat paljon tehokkaammin. Monissa tapauksissa joukot ovat vain romahtaneet.

Kenraalin mukaan on selvää, että Venäjä on tällä hetkellä tappiolla. Kehitystä on vaikea kääntää liikekannallepanosta huolimatta, sillä Ukrainan taistelutahto on samanaikaisesti huippukorkealla.

– Venäjällä on suuria ongelmia mobilisoitujen sotilaiden kanssa, joista monet on passitettu etulinjan taisteluihin minimaalisen koulutuksen jälkeen. Ja nyt heitä teurastetaan tai otetaan vangiksi.

– Tämä viesti tulee leviämään: kuka haluaa kuolla tarpeettomasti [presidentti Vladimir] Putinin vuoksi vieraalla maaperällä. Uskon, että ukrainalaiset pystyvät hyödyntämään tätä asetelmaa edukseen, Shirreff toteaa.