Evp-kenraali: Tämä muutos nähdään pian rintamalla

Venäjän julistamasta liikekannallepanosta ja kaoottisista värväystoimista voidaan tehdä kolme johtopäätöstä, arvioi Australian asevoimien kenraalimajuri (evp.) Mick Ryan.

– Ensinnäkin ukrainalaisilla on lyhyt aikaikkuna ennen kuin suuri määrä uusia (venäläisiä) värvättyjä saapuu (Ukrainan rintamalle). Vaikka osa asevelvollisista on jo saapunut, kestää muutaman viikon ennen kuin suuri määrä venäläisiä joukkoja saapuu paikalle. Mutta se alkaa lähikuukausina, Ryan tviittaa.

Lukuisten mediatietojen mukaan venäläisiä miehiä pakotetaan värväytymään, ja valtava määrä ihmisiä on paennut maasta välttääkseen asepalveluksen.

Venäjän kerrotaan lähettävän liikekannallepanossa värvättyjä Ukrainan rintamalle käytännössä ilman koulutusta. Ukrainan pääesikunnan mukaan värvättyjä on jo lähetetty suoraan täydentämään tappioita kärsineitä etulinjan venäläisyksiköitä. Venäjällä ei myöskään tiettävästi ole riittäviä resursseja tai keskitettyjä rakenteita värvättyjen riittävään kouluttamiseen. Lisäksi hyökkääjä on kärsinyt huonosta johtamisesta, ja sillä on pulaa modernista kalustosta ja varusteista.

– Tämän hetken ja mobilisoitujen joukkojen laajamittaisen saapumisen välisenä aikana ukrainalaiset pyrkivät valtaamaan takaisin mahdollisimman paljon alueita ja työntämään venäläisiä puolustajia takaisin niin pitkälle kuin mahdollista, Ryan toteaa.

Hänen mukaansa toinen johtopäätös on se, että mobilisaatio on osa Venäjän laajempaa strategiaa jatkaa sotaa siinä toivossa, että länsimaiden hallitukset kyllästyvät tukemaan Ukrainaa.

Putinin yritys aiheuttaa energiasodan avulla hajaannusta Eurooppaan ja lopettaa länsimainen apu korkeampien energiakustannusten avulla on toistaiseksi epäonnistunut.

– Tämän vuoksi Putin yrittää koetella Yhdysvaltojen ja lännen strategista kärsivällisyyttä heittämällä satoja tuhansia nuoria miehiä Ukrainaan konfliktin venyttämiseksi, Ryan sanoo.

Hänen mukaansa kolmas johtopäätös on se, että uusien venäläisjoukkojen suurella määrällä on vaikutusta sodankulkuun mobilisaation kaoottisesta luonteesta huolimatta.

– Heistä ei (vielä) muodosteta suuria ja tehokkaita kokoonpanoja, jotka pystyvät hyökkäämään. Mutta niillä täytetään puolustusasemat, jotka ukrainalaisten pitää ohittaa tai lamauttaa.

– Ja sen vuoksi sota pitkittyy. Venäläisten sotilaiden tulviminen Ukrainaan lähikuukausina ei muuta ratkaisevalla tavalla sodankulkua Venäjän kannalta. Se tarkoittaa vain sitä, että Ukrainan todennäköisen voiton hinta on paljon korkeampi molemmin puolin.

The past week has seen a deluge of images in the media which show Russians being forcefully conscripted or fleeing their nation to avoid military service. 1/23 🧵 pic.twitter.com/O7HFc4l4bS

