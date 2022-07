Evp-kenraali: Hyökkääjä käyttää pikakoulutettuja sotilaita tykinruokana

Puolustusvoimien entinen tiedustelupäällikkö, kenraalimajuri (evp) Pekka Toveri suhtautuu skeptisesti Venäjän asevoimien vapaaehtoispataljoonien taistelukykyyn.

– Kahden ja puolensadan sotilaan ”pataljoonia”. Eli 400 sotilaan tavoitetta ei täytetty. Nämä pikakoulutetut tultaneen käyttämään tykinruokana täydentämään kuluneita joukkoja, Toveri tviittaa.

Hän viittaa King’s Collegen sotilasasiantuntija Rob Leen Twitterissä jakamiin kuviin kahdesta vapaaehtoispataljoonasta, jotka on muodostettu Venäjän Tsheljabinskin alueella.

Ensimmäisen pataljoonan vahvuuden kerrotaan olevan 261 sotilasta. Toisen pataljoonan vahvuuden sanotaan olevan 253 sotilasta. Pataljoonat on tarkoitus lähettää Itä-Ukrainaan Donbassin rintamalle.

Venäjällä on vaikeuksia ylläpitää tehokasta hyökkäysvoimaa Itä-Ukrainassa, selviää Britannian puolustusministeriön tiedustelukatsauksesta.

Katsauksen mukaan Venäjän pitää päättää, sijoittaako se lisää joukkoja Donbassin alueelle itään vai varautuuko se Ukrainan mahdolliseen vastahyökkäykseen etelässä.

Venäjän ilmoittama välitön poliittinen tavoite on vallata koko Donetskin alue idässä.

– Vaikka Venäjä saattaa edelleen saavuttaa lisää alueellisia voittoja, sen toiminta vauhti ja etenemisnopeus ovat todennäköisesti hyvin hidasta ilman merkittävää operatiivista taukoa, katsauksessa todetaan.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 19 July 2022

Find out more about the UK government's response: https://t.co/ENAyyMxczx

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/wBZvAambUr

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 19, 2022