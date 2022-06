Evp-eversti Ylellä: Vladimir Putin voi todella olla sairas

Yliopistonopettaja ja Pääesikunnan entinen tiedustelupäällikkö eversti evp. Martti J. Kari sanoo Ylellä, että Yhdysvaltojen tiedusteluraportit koskien Vladimir Putinin terveydentilaa ovat ainakin osittain tottta. Raporttien mukaan Venäjän päämiehellä on pitkälle edennyt syöpä.

– Ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan helmikuussa Yhdysvallat kertoi, että Venäjä hyökkää. Yhdysvalloilla on kyky tuottaa tietoa Venäjän toiminnasta. Jos Yhdysvallat julkaisee tietoa siitä, että Putin on sairas, on siinä todennäköisesti jotain totuutta, sanoo Kari.

Kari myös pohtii motiivia, minkä takia Yhdysvaltojen tiedustelujohtajat kertovat tiedusteluraportin tiedoista julkisuuteen.

– Tällä saatetaan pyrkiä syöttämään tietoa Venäjälle, että teidän presidenttinne on sairas, ja ikään kuin epävakauttamaan yhteiskuntaa.

Kari pitää myös mahdollisina väitteitä Putiniin kohdistuneesta salamurhayrityksestä.

– Sekin voi pitää paikkansa. Putin on joutunut ennenkin salamurhayritysten kohteeksi, hänhän oikein leuhkii sillä, että hänet on yritetty salamurhata monesti.

Hän myös huomauttaa, ettei Putinin poistuminen Venäjän johdosta tuo mitään äkkinäistä muutosta.

– Ei Venäjä demokratisoidu yhdessä yössä. Kulisseissa aina valmistellaan, mitä tehdään jos johtaja poistuu vallasta. Navalnyia ei haeta vankilasta ja laiteta johtoon. Mikään ei muutu ainakaan heti.