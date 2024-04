Eurovaaleissa ehdolla oleva ei voi itse järjestää rahankeräystä

Euroopan parlamentin vaaleissa ehdokkaana olevan tukemiseksi voidaan järjestää rahankeräys, poliisi kertoo tiedotteessa. Tämän niin kutsutun vaalikeräyksen järjestämisessä tulee kuitenkin huomioida, että toiminta järjestetään rahankeräyslakia noudattaen.

Euroopan parlamentti (EP) on yksi Euroopan unionin lainsäädäntöelimistä. EU-kansalaiset valitsevat sen jäsenet suorilla vaaleilla, jotka järjestetään kaikissa jäsenvaltioissa joka viides vuosi. Kampanja-aika on alkanut 9. joulukuuta 2023 ja vaalipäivän äänestys on 9. kesäkuuta 2024.

Vaaleissa ehdokkaana oleva ei voi itse järjestää vaalikeräystä oman vaalikampanjansa kulujen kattamiseksi. Vaalikeräyksen saa järjestää yleisissä vaaleissa ehdokkaana olevan tukemiseksi yksinomaan toimiva yhdistys tai puolueyhdistys.

Vaalikeräyksen järjestämiseen ei tarvita rahankeräyslupaa eikä sen järjestämisestä tarvitse tehdä ilmoitusta. Huomaathan, että vaalikeräyksen järjestäminen on tiettyyn aikaan sidottua. Jos haluat järjestää rahankeräyksen lakisääteisen vaalikeräyksen ajoituksen ulkopuolella, tarvitset rahankeräysluvan tai pienkeräysilmoituksen.

Vaalikeräys saadaan järjestää aikaisintaan kuusi kuukautta ennen vaalipäivää alkavan ja viimeistään kaksi viikkoa vaalipäivän jälkeen päättyvän vaalikampanjan kulujen kattamiseksi.

Rekisteröitymättömät tukiryhmät ja vaalirenkaat voivat kerätä ehdokkaalleen rahaa pienkeräyksen muodossa. Pienkeräyksen järjestämiseen ei tarvita rahankeräyslupaa, mutta siitä tulee tehdä ilmoitus poliisilaitokselle.

Vaalikeräyksen järjestäjän on vaalikeräyksen tuotoista riippumatta annettava Poliisihallitukselle vaalikeräystilitys viimeistään kahden kuukauden kuluttua keräyksen päättymisestä. Voit käyttää tilityksen antamiseen poliisin internetsivuilla olevaa lomaketta. Lomaketta käytettäessä tulee huomioida, että ensin keräyksen kokonaistuotosta vähennetään sen järjestämisestä aiheutuneet kulut ja myöhemmin annetaan selvitys, miten jäljelle jääneet varat (nettotuotto) on käytetty.