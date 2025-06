Eurooppa varustautuu: Autotehtaisiin suunnitellaan aseiden tuotantoa

Euroopan autoteollisuus on suurissa vaikeuksissa, jonka takia monet autotehtaat seisovat käyttämättöminä tai ovat vaarassa sulkeutua. Euroopan aseistautuminen voi kuitenkin tuoda uuden elämän tehtaille ja työpaikkoja, kertoo Dagens Nyheter.

Yhä useammassa Euroopan maassa on suunnitelmia muuttaa vanhat autotehtaat asetehtaiksi. Tällaista suunnitellaan esimerkiksi Belgian pääkaupunki Brysselissä, jossa Volkswagen-konserni sulki hiljattain Audeja valmistavan huippumodernin tehtaansa. Yli 3 000 työntekijää menetti työpaikkansa.

Belgian puolustusministeri Theo Francken on ilmaissut maansa kiinnostuksen muuntaa tehdas sotilaskaluston tuotantoon.

– Emme saa antaa teollisuutemme valua hukkaan. Meidän täytyy sopeutua ja voittaa kriisi, ministeri kirjoitti tehtaasta viestipalvelu X:ssä.

Samanlaisia ​​keskusteluja käydään myös muissa Euroopan maissa, joissa täysin toimivat autotehtaat seisovat nyt käyttämättöminä ja ruostuvat.

– Tämä on yritys lyödä kaksi kärpästä yhdellä iskulla. Toisaalta tavoitteena on selvitä varusteluohjelmasta ja lisätä puolustusteollisuuden kapasiteettia, ja toisaalta elvyttää taloutta ja korvata autonvalmistuksen katoavia työpaikkoja, kertoo Ruotsin kokonaismaanpuolustuksen tutkimuslaitoksen (FOI) asiantuntija Per Olsson DN:lle.

Alankomaiden hallitus on osoittanut suurta kiinnostusta muuntaa BMW:n viime vuonna suljettu tehdas muun muassa droonien ja sotilasajoneuvojen valmistukseen. Saksassa puolustusteollisuuden jättiläinen Rheinmetall on kiinnostunut kriisissä olevan Volkswagenin tehtaasta Osnabrückissä.

Monelle saksalaiselle asia voi olla arka, koska tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun saksalaiset autotehtaat on valjastettu aseiden tuotantoon. Toisen maailmansodan aikana Volkswagen toimitti natsi-Saksalle taisteluajoneuvoja ja pommeja.

– Historialliset esimerkit ovat hieman kyseenalaisia, mikä on tehnyt asiasta herkän, toteaa Per Olsson.

Puolustusteollisuuden on hänen mukaansa loogista hyödyntää autoteollisuuden osaamista.

– On onnekas yhteensattuma, että autoteollisuus ajautuu laskuun juuri samaan aikaan kun puolustusteollisuuden työvoimatarve kasvaa.

