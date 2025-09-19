– Mikään muu maa tai alue ei ole yhtä vapaa, vauras, arvoiltaan oikeanlainen ja riittävän suuri ollakseen esimerkki muulle maailmalle. Ei kuitenkaan riitä, että hyvät tyypit ovat hyviä. Heidän pitää olla myös vahvoja ja päättäväisiä. Siinä on toivomisen varaa: Eurooppa ei nyt anna itsestään vahvaa vaikutelmaa. Päinvastoin, Eurooppa näyttää nynnyltä, Velasco toteaa.