Eurooppa voisi olla esimerkki muulle maailmalle, sanoo dekaani Andrés Velasco London School of Economics and Political Science -yliopistosta.

– Yhdysvallat on poissa tolaltaan, Kiina on muuttunut yhä itsevaltaisemmaksi, ja Venäjä on omaksunut täysin Tohtori Pahan rooliinsa. Maailma tarvitsee epätoivoisesti hyvää tyyppiä, johon uskoa, Velasco kirjoittaa Helsingin Sanomien Vieraskynä-kirjoituksessa.

Velasco oli Chilen valtiovarainministeri vuosina 2006–2010. Hän tarjoaa ”hyvän tyypin” tehtävään Eurooppaa.

– Mikään muu maa tai alue ei ole yhtä vapaa, vauras, arvoiltaan oikeanlainen ja riittävän suuri ollakseen esimerkki muulle maailmalle. Ei kuitenkaan riitä, että hyvät tyypit ovat hyviä. Heidän pitää olla myös vahvoja ja päättäväisiä. Siinä on toivomisen varaa: Eurooppa ei nyt anna itsestään vahvaa vaikutelmaa. Päinvastoin, Eurooppa näyttää nynnyltä, Velasco toteaa.

Hän moittii Euroopan johtajien ”pokkurointia” Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin edessä tullikiistassa. Velascon mukaan Eurooppa on yhä myös puolustuskyvytön ilman Yhdysvaltojen turvallisuustakuita.

Velascon mukaan Eurooppa ei tee nousussa olevista puolustusmenoista huolimatta vieläkään tarpeeksi paikatakseen turvallisuusvajettaan. Lisäksi Euroopan puolustushankinnat ovat hänen mukaansa ”raivostuttavan hajanaisia”. Tämä Velascon mukaan johtuu siitä, että jokainen maa pyrkii luomaan työpaikkoja tekemällä aseita omalla alueellaan.

– Siitä seuraa tehottomuutta ja viiveitä, hän kirjoittaa.

Hyvä kysymys Velascon mukaan on myös, miten Eurooppa maksaa varustelunsa.

– EU ei ole saanut aikaan pääomamarkkina- eikä pankkiunionia tai pysyvää järjestelyä, jolla voitaisiin ottaa yhteisvelkaa. Se on sääli, sillä eurobondi hyödyttäisi Eurooppaa valtavasti – etenkin nyt, kun sijoittajat etsivät Trumpin temppujen takia vaihtoehtoa dollarille.

Velasco kirjoittaa, että ”eurooppalaisilla ei ole enää varaa johtajiensa passiivisuuteen”. Euroopan pitää hänen mukaansa ryhdistäytyä.

– Maailman ainoan jäljellä olevan hyvän tyypin on noustava esiin. Sitä demokratian kannattajat kaikkialla odottavat.