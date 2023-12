Euroopasta vastaisku USA:n ja Etelä-Korean panssari-invaasiolle

Leonardo S.p.A, yksi Italian suurimmista teollisuuskonserneista ja teknologiayrityksistä, on ilmoittanut liittyvänsä strategiseen liittoumaan KNDS:n kanssa, joka on saksalaisen KMW:n ja ranskalaisen Nexterin fuusiosta syntynyt puolustusalan suuryritys. Päätös allekirjoitettiin 13. joulukuuta Italian puolustusministeriön siunauksella, koska Italia on itse kiinnostunut päivittämään panssarikalustonsa.

Leonardon liittoutuminen tuskin edeltää uutta fuusiota, vaan sen tarkoitus on ensisijaisesti täyttää Italian asevoimien tarpeita. Virallinen ilmoitus toteaakin, että Leonardon ja KNDS:n liittouma on suunniteltu ensisijassa laajentamaan Italian puolustusteollisuuden osallistumista Leopard 2A8:n tuotantoon. Italia teki hankintapäätöksen lokakuussa.

Lisäksi liittouman on määrä kehittää uusi rynnäkköpanssarivaunu italialaisen Darcon korvaamiseksi AICS-ohjelmassa.

Uusi liittouma on kuitenkin Euroopan panssarikaluston valmistajilta täysin looginen askel, koska ne ovat alkaneet menettää markkinoita. Voidaan siis puhua yhden Euroopan suurimpiin kuuluvan puolustusalan konglomeraatin syntymisen syynä olevan selviytyminen.

Saksalaisen KMW:n Leopard 2 -panssarivaunu puuttui Euroopassa lähes pelkästään vain niiltä mailta, jotka olivat joko kokonaan luopuneet taistelupanssarivaunuista tai heillä oli jokin kansallinen vaunutyyppi, kuten Britannialla, Ranskalla ja Italialla. Nyt Euroopan markkinoita ovat valtaamassa amerikkalainen Abrams ja eteläkorealainen K2 Black Panther.

Norjan hankintapäätöksen perusteissa K2 hävisi vain täpärästi Leopard 2:lle, kun taas Romania valitsi Abramsin ja Puola sekä K2:n että Abramsin. Liettua, joka miettii peräti 54 vaunun hankintaa, miettii vielä. Lisäksi Romanialle tehty tarjous korealaisesta AS21 Redback-rynnäkköpanssarivaunusta jää tuskin ainoaksi, vaikka kilpailu on niissä jo valmiiksi tiukkaa BAE Systemsin CV90:n, General Dynamicsin Ascodin ja Rheinmetallin Lynx KF41:n välillä.

KNDS:n näkökulmasta liittoutuminen Leonardon kanssa mahdollistaa ainakin suuren tilauksen Italiasta, johon kuuluu sekä taistelu- että rynnäkköpanssarivaunuja, joilla voidaan jatkossa kilpailla myös vientitilauksista.