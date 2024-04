Kulunut vaalikausi EU-parlamentissa on tuonut eteemme haasteita, joita kukaan ei viisi vuotta sitten osannut ennustaa. Pandemia, sota ja talouskriisi ovat värittäneet kriisistä toiseen edennyttä viisivuotiskautta.

Tulevasta vaalikaudesta ei ole tulossa yhtään helpompi. Jo nyt osaamme nimetä luontokadon, ympäristökatastrofin ja turvallisuusuhat haasteiksi, jotka määrittävät politiikan suuntaviivoja tulevina vuosina. Toisaalta politiikan tehtävä on nimenomaan ratkaista haasteita – sitä varten se on olemassa. Ei ole tarpeen vaipua epätoivoon tai näköalattomuuteen.

Sotilaallisen turvallisuusyhteistyön vahvistaminen EU:ssa, aseistuksessa, kehittyvässä tuotannossa ja yhteisissä nopean toiminnan joukoissa on välttämättömyys, jolla voimme suojella kansalaisia yllättävissäkin sotilaallisissa kriiseissä. Unioni on vahva ääni, jolla on edellytys olla tasapainottava ja rakentava kumppani rauhan ja sovittelumekanismien edistämisessä jo ennen, kuin pinnan alla kuplivat konfliktit räjähtävät väkivallaksi ja pitkiksi kriiseiksi.

Kesäkuun europarlamenttivaalit ovat tärkeät vaalit. Euroopassa leviää huoli siitä, että EU:ssa valtaan nousevat yhä enemmän äärioikeistolaiset ja autoritäärisen populistiset voimat. Asiat voivat kuitenkin mennä myös toisin, jos saamme aiempaa enemmän äänioikeutettuja vaaliuurnille EU-vaaleissa. Jotta voimme selvitä meitä haasteista, meidän on toimittava yhdessä. Kyse ei ole siitä, että EU olisi poliittinen suurvalta, vaan siitä, että yksittäiset jäsenmaat yksin ovat voimattomia muiden suurvaltojen edessä.

Luontokato ja ilmastonmuutos vaativat pikaisia toimia. Emme voi enää viivytellä – tarvitsemme resurssitehokkaita ratkaisuja, jotka suojelevat ympäristöä ja samalla edistävät kokonaisvaltaista hyvinvointia, jossa sekä ihmiset että luonto voivat hyvin. Olemme jo nyt auttamattoman myöhässä ympäristötoimissa, ja viimeinen hetki toimia on mennyt jo aika päivää sitten. Nykytoimet eivät riitä, ja vain EU-tasoisilla päätöksillä voimme saada aikaan oikeasti asioita muuttavaa ympäristöpolitiikkaa.

Meidän on myös nostettava hyvinvointitalous politiikan keskiöön. On tärkeää varmistaa, että kaikki kansalaiset voivat osallistua taloudelliseen ja sosiaaliseen elämään, ja että työelämä on reilua ja arvostettua. Vain näin voimme torjua autoritääristä populismia, joka lisää yhteiskunnan polarisaatiota ja vastakkainasettelua. Ketään ei voi jättää yksin.

Yleisturvallisuus ja puolustus ovatkin keskeisiä EU:n jäsenvaltioiden turvallisuuden kannalta. Euroopan on vahvistettava yhteistä puolustuskykyään ja kykyään torjua sisäisiä ja ulkoisia uhkia. Vain näin voimme taata rauhan ja vakauden mantereellamme.

Kaikki nämä elementit liittyvät laajaan turvallisuuden käsitteeseen. Niistä on pidettävä huolta yhtä voimakkaasti kuin turvallisuuden sotilaallisesta puolesta. Strateginen omavaraisuus, joka koostuu kaikista näistä elementeistä, on kasvava turvallisuuskonsepti. Maailmanpoliittinen tilanne, uhkaava rajanaapurimme, sota Euroopan kamaralla, Yhdysvaltain ennustamattomuus kumppanina ja kiihtyvät väkivaltaiset konfliktit yhdessä ympäristökriisien kanssa edellyttävät vahvaa ja laajaa turvallisuusajattelua.

Seuraavissa vaaleissa on mahdollisuus valita johtajia, jotka ovat sitoutuneita näiden haasteiden ratkaisemiseen. Eurooppalaisilla on nyt tilaisuus osoittaa yhtenäisyytensä ja päättäväisyytensä luoda parempaa tulevaisuutta kaikille. Tähän tarvitsemme yhteistyökykyistä parlamenttia, jonka voimme äänestämällä valita kesäkuun vaaleissa.