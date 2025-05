Venäjä valehtelee järjestelmällisesti — ja Eurooppa uskoo mielellään, katsoo kansainvälisen politiikan asiantuntija Andrew Chakhoyan kirjoituksessaan Kyiv Independissä. Kyiv Independentin kääntämä kirjoitus on julkaistu ensimmäisen kerran Süddeutsche Zeitung -lehdessä.

Chakhoyanin mukaan pelkkä Kremlin valheiden paljastaminen ei enää riitä. Jos Eurooppa haluaa estää sodan leviämisen ja säilyttää turvallisuutensa, sen on hylättävä viisi vaarallista harhaluuloa.

– Ensinnäkin pelkomme eskaloitumisesta ruokkii Venäjän aggressiota. Vastaus vuoteen 2008 ei ollut tietämättömyyttä – se oli pelkoa. Sen sijaan, että olisimme rauhoittaneet Moskovaa, itsehillintämme rohkaisi sitä, Chakhoyan toteaa viitaten Venäjän hyökkäykseen Georgiaan.

Moni lännessä haluaa uskoa, että syyllinen on vain yksi mies. Chakhoyanin mukaan tämä on historiallinen harha: Venäjän imperialismi on järjestelmällistä ja syvälle juurtunutta.

Venäjän ydinaseuhkaukset ovat saaneet lännen vetäytymään kriittisillä hetkillä. Chakhoyan varoittaa, että tämä normalisoi ydinaseiden käyttämisen painostuskeinona.

Eurooppa pelkää luoda ennakkotapauksen siirtämällä Venäjän jäädytettyjä varoja Ukrainan jälleenrakennukseen. Chakhoyanin mielestä tämä ajattelu on nurinkurista.

– Kreml päätti aloittaa rikollisen sodan ja menetti siten kaikki oikeutensa tulla kohdelluksi kunnioitettavana suvereenina toimijana. Venäjän pakottaminen maksamaan on ainoa oikeudenmukainen lopputulos.

Chakhoyan korostaa, että Ukraina toimii koko Euroopan suojakilpenä.

– Vastustamalla täysimittaista hyökkäystä Ukraina on vakavasti heikentänyt Moskovan sotilaallisia kykyjä. Se päätti vastustaa ja taistella antautumisen sijaan – lahja, jota vapaa maailma ei ole vielä täysin arvostanut.