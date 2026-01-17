Eurooppa tarvitsee omia keskimatkan ohjuksia, Emmanuel Macron sanoo

Euroopan on kehitettävä omia keskipitkän matkan ballistisia IRBM-ohjuksia tai vastaavia järjestelmiä, esittää Ranskan presidentti Emmanuel Macron. Presidentti käsitteli aiheetta puhuessaan Ranskan asevoimien henkilöstölle torstaina.

Macronin ehdotus on vastaus Venäjän viimeaikaisiin toimiin Ukrainassa. Venäjä iski Ukrainaan viikon perjantaina toistamiseen keskipitkän matkan Oreshnik-ohjuksella, joka venäläisten mukaan kulkee noin 12 000 kilometrin tuntinopeutta. Ohjus voidaan varustaa myös ydinkärjellä.

Presidentti Macron kuvaili puheessaan iskua ”selkeäksi viestiksi” Venäjältä. Ranska on ohjuksen kantaman sisällä, hän totesi, Venäjän uhka koskettaa siten myös Ranskaa.

– Jos haluamme pysyä uskottavina, on meidän eurooppalaisten- ja etenkin ranskalaisten, joilla on tiettyä teknologista osaamista – hankittava näitä aseita, jotka pystyvät muuttamaan voimatasapainon lyhyellä aikavälillä, Macron sanoi.

Hän mainitsi etenkin Britannian ja Saksan kumppaneina Euroopan puolustuskykyä ja ydinasepelotetta kehitettäessä. Ranska on lisäksi mukana vuonna 2024 käynnistetyssä European Long Range Strike Approach (ELSA)-aloitteessa, jonka tavoitteena on eurooppalaisen pitkän kantaman iskukyvyn kehittäminen. Aloitteessa ovat Ranskan lisäksi mukana Saksa, Britannia, Puola, Italia, Alankomaat ja Ruotsi.

Videon Macronin puheesta on julkaissut muun muassa Visegrad 24-uutissivusto viestipalvelu X:ssä.