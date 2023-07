Euroopan lentokentille ennustetaan kaaosta – tästä se johtuu

Vilkkain lomakausi on alkamassa ja Euroopan lentokentille ennustetaan ruuhkia seuraavan kahdeksan viikon ajaksi. Lentoja Euroopassa tehdään keskimäärin 33 000 päivässä, kasvua edelliskesään on kahdeksan prosenttia.

Euroopan lennonjohtopalveluista vastaava Eurocontrol on varoittanut brittilehti The Timesin mukaan, että osa keskeisistä lentoasemista tulee kuormittumaan, mikä voi johtaa lentojen viivästyksiin. Tällaisia asemia ovat muun muassa Ateena, Budapest, Lontoo, Barcelona, Bryssel ja Varsova. Pahimmat ruuhkapäivät ovat perjantai ja viikonloput.

Lentoja voidaan joutua ohjaamaan pidemmille reiteille Ukrainan sodan aiheuttamien ilmatilarajoitusten takia, sillä käytettävissä oleva ilmatila on pienentynyt jopa 20 prosenttia.

Vaikka lentomatkustajien arvioitu määrä on edelleen jonkin verran pienempi kuin kesällä 2019, on lennonjohdossa työskenteleviä vähemmän kuin aiemmin ja henkilöstön rekrytoimisessa on ollut haasteita.

Lisäksi Ranskassa on edelleen riski lennonjohdon lakoille, mikä vaikuttaa myös kenttiin Ranskan ulkopuolella, kun lentoja joudutaan uudelleenohjaamaan.

LUE MYÖS:

Juutuitko ruuhkaan Euroopan lentokentällä – näissä tapauksissa voit saada korvauksia